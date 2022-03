Kinderkirche startet wieder

Schwetzingen. „Unterwegs in Jerusalem“ – unter diesem Motto steht die Kinderkirche der evangelischen Kirchengemeinde, die am Samstag, 19. März, von 11 bis 13.30 Uhr im Melanchthon-Haus stattfindet. Nach einer Corona-bedingten Pause sind wieder alle Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren eingeladen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sie werden den Weg Jesu vom Einzug in Jerusalem bis zum Kreuz mit allen Sinnen miterleben. Ein gemeinsames Essen in Erinnerung an das letzte Abendmahl Jesu ist ebenfalls eingeplant. Wegen der Testungen in den Schulen müssen die Kinder nicht zwingend getestet kommen. Es besteht aber weiter Maskenpflicht. Die Teilnahme ist nur für die gesamte Dauer der Kinderkirche möglich. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die nächste Kinderkirche findet dann am Samstag, 30. April statt, wieder im Melanchthon-Haus. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2