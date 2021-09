Kinderkirche startet zum Erntedank

„Das wird ein Fest!“ So lautet das Motto der ersten Kinderkirche, zu der die Evangelische Gemeinde am Samstag, 25. September, von 11 bis 13.30 Uhr ins Melanchthon-Haus einlädt. Passend zum eine Woche später anstehenden Erntedankfest werden Kinder und Mitarbeiterinnen gemeinsam backen, essen, basteln und spielen – und mit alldem Gott für seine Gaben danken.

Mit dem Konzept der Kinderkirche wagt die Gemeinde nach anderthalb Jahren Corona-Pause ohne Kindergottesdienst den Neustart. „Bisher hatten wir am Sonntagmorgen nur eine Stunde Zeit, und die verging viel zu schnell“, sagt Leiterin Juliane Groß. „Mit dem Termin am Samstag wollen wir Eltern die Möglichkeit eröffnen, in Ruhe und ungestört Zeit miteinander zu verbringen, während die Kinder ein spannendes und abwechslungsreiches Programm erleben“. Der nächste Termin ist dann für den 23. Oktober geplant. zg