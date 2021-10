Kindern zu Weihnachten Freude machen - Sammelstation bei Möbel Höffer

Schwetzingen. Möbel Höffner ist seit dieser Woche und noch bis zum 26. November Sammelstelle für Weihnachtspäckchen. Aktiv gegen Armut ankämpfen und Kinderaugen zum Leuchten bringen – darum bemüht sich die Stiftung Kinderzukunft seit 26 Jahren. Jetzt ruft die Stiftung alle Menschen dazu auf, Weihnachtspäckchen für Kinder und Jugendliche in Not zu packen.

Mit dabei ist auch wieder der Möbelexperte Höffner, der sich gerne an der deutschlandweiten Sammelaktion beteiligt. „Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, dass wir unsere 24 Höffner-Standorte wieder als Abgabe- und Sammelstellen zur Verfügung stellen und somit dazu beitragen, dass Kinder aus Osteuropa an Weihnachten einen schönen Grund zur Freude haben“, sagt Höffner-Geschäftsführer Thomas Dankert mit Vorfreude auf die Aktion.

Jeder, der Lust hat, kann sich beteiligen und ein hübsch geschmücktes Päckchen zusammenstellen: Egal ob Senioren, Familien, Kindergärten, Schulen, Behörden, Vereine oder Geschäfte und Unternehmen. Mit jeder Spende bekommt ein bedürftiges Kind ein eigenes Geschenk zum Fest der Liebe.

„Wir freuen uns schon sehr auf den Moment, wenn die liebevoll gestalteten Päckchen bei uns abgegeben werden und wir sie dann unter unseren Weihnachtsbaum legen können, bis sie Anfang Dezember zu den Familien nach Bosnien und Herzegowina, Rumänien sowie in die Ukraine gefahren werden“, betont Dankert.

Geschenk packen – so geht‘s

Wer mitmachen möchte, befüllt einfach einen Schuhkarton oder ein DHL-Päckchen in der Größe M (37,5 x 30,0 x 13,5 Zentimeter). Verpacken Sie den Geschenkkarton in buntes Weihnachtspapier und suchen sich aus, für welche Altersklasse und welches Geschlecht das Weihnachtspäckchen bestimmt sein soll. Die passenden Etiketten finden Sie auf der Seite der Kinderzukunft oder in den Höffner-Filialen. Über einen kleinen persönlichen Gruß freuen sich die Kinder und Jugendlichen immer am meisten: Legen Sie eine selbst gestaltete Weihnachtskarte, Fotos oder einen Brief mit dazu. Von Hygieneartikeln, wie Zahnbürsten, Shampoo und Duschzeug, über originalverpackte Süßigkeiten zum Naschen bis hin zu Spielsachen, neu gekauften Kleidungsstücken oder Accessoires, Schul- sowie Bastelsachen ist alles willkommen. Die Weihnachtspäckchen können dann bis zum 26. November bei Möbel Höffner an der Information abgegeben werden.