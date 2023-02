Kirche in Schwetzingen: Wo wird der Verwaltungssitz sein?

Schwetzingen. Ab 2026 soll es nach Vorgabe der Erzdiözese Freiburg einen zentralen Verwaltungssitz im Gebiet der „Pfarrei neu“ geben (wir berichteten). Die Projektleitung beschäftigte sich in der vergangenen Sitzung intensiv mit der Frage, welche Kirchenimmobilie als zentraler Verwaltungssitz der zukünftigen „Pfarrei neu“ geeignet sei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gar nicht so einfach, da festzulegen, wo dieser eingerichtet wird. Denn natürlich möchte man bei dieser Entscheidung möglichst viele Gesichtspunkte miteinbeziehen.

Dazu hat die Erzdiözese Freiburg einen Kriterienkatalog erstellt, in dem zum Beispiel auf das Baujahr, Barrierefreiheit und Parkmöglichkeiten eingegangen wird, aber auch darauf, ob die Immobilie als ständiger Arbeitsplatz für Mitarbeitende geeignet ist. „Ebenso emotionale Faktoren wie die Attraktivität der Immobilie spielen eine Rolle“, so Michael Schnorbach, Mitglied der Projektleitung. Deshalb ergänzte die Projektleitung diesen Aspekt im Kriterienkatalog, heißt es in einer Pressemitteilung der katholischen Kirche. Schließlich soll zukünftig jeder gerne das Verwaltungsgebäude besuchen.

Mehr zum Thema Immobilien Millionen Grundsteuer-Erklärungen fehlen - Bayern verlängert Mehr erfahren

Die Projektleitung hat auch entschieden, dass nicht jedes Kriterium gleich wichtig ist: Denn beispielsweise die letzte Sanierung sagt oft mehr über eine Immobilie aus als das Baujahr.

Zur Durchführung der Umfrage über die Eignung der Immobilien als Verwaltungszentrum stellt die Projektleitung derzeit eine Arbeitsgruppe zusammen. Diese besteht aus Ehrenamtlichen und Mitarbeitenden der bestehenden Seelsorgeeinheiten, die bewusst mit unterschiedlichen Perspektiven an das Thema herangehen. Diese Arbeitsgruppe wird mit dem Kriterienkatalog die Immobilien vor Ort begutachten und entsprechend benoten. Die Auswertung übernimmt dann die Projektleitung und übergibt diese an die Entscheidungsgremien. Bis zum Sommer muss das Votum zum neuen Verwaltungssitz in Freiburg eingegangen sein.

Zudem geht die Projektleitung nun aktiv die Vorbereitung der Auftaktveranstaltung „Tag der Begegnung“ an. Am Samstag, 11. März, wird von 16 bis 18.30 Uhr nach Hockenheim ins Gemeindehaus eingeladen. Mit Infoständen, Aktionen, Quiz for Kids, Snacks und Getränken wird der Start zur Kirchenentwicklung vor Ort gefeiert. Allen Gästen bietet sich die Möglichkeit, sich rund um das Thema zu informieren und selbst Anregungen zu geben.

Zum Hintergrund

Ende 2022 konstituierte sich die Projektleitung der „Pfarrei neu“. Diese besteht aus neun Personen der drei Seelsorgeeinheiten Schwetzingen, Hockenheim und Brühl-Ketsch. Die Mitglieder wurden vom Projektträger, bestehend aus dem geteilten Dekanatsrat, beauftragt. Ihre Aufgabe ist die inhaltliche Gestaltung des Prozesses.