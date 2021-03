Schwetzingen. Die Kirschblüte im Schlossgarten Schwetzingen ist im Gartenjahr ein absoluter Höhepunkt: Wenn im Vorfrühling die Temperaturen steigen, verwandeln sich die Knospen der japanischen Zierkirschen im Obstgarten vor der Gartenmoschee zu einem zauberhaften rosa-weißen Blütenmeer. Die aus Japan stammende Zierkirsche zieht in normalen Jahren zahlreiche Gäste in ihren Bann – wie in Japan, wo man landesweit das berühmte Kirschblütenfest Hanami feiert. Aktuell ist das beginnende Blütenwunder nur online zu erleben: Trotz der Öffnung des Schlossgartens Schwetzingen für Jahreskarteninhaber bleibt der Obstgarten für Gäste vorerst geschlossen

Seit einigen Jahren stellen die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg immer, wenn sich die erste Veränderungen an den Kirschenknospen zeigen, das „Blühbarometer“ online. Damit kann der Fortschritt der Blüte verfolgt werden: Wenn die Blüte näher rückt, werden in immer kürzeren Abständen neue Bilder eingestellt, die über den aktuellen Entwicklungsstand der Zierkirschenblüten informieren. Anfangs wird wöchentlich eine aktuelle Aufnahme eingestellt; in der Hochzeit der Blüte wechseln die Bilder täglich. Zu finden ist das „Blühbarometer“ unter www.schloss-schwetzingen.de in der Rubrik „Aktuelles“.

Für Jahreskartenbesitzer öffnete der Schlossgarten Schwetzingen am 10. März seine Tore. Der Kirschgarten und die Gartenarchitekturen bleiben jedoch geschlossen. Sowohl unter der Woche als auch an den Wochenenden und Feiertagen muss vorab ein Zeitfenster gebucht werden. Gebucht werden können Besuche zwischen 9 und 17 Uhr; der Besuch ist auf zwei Stunden angelegt. Den Buchungslink findet man auf der Internetseite von Schloss Schwetzingen www.schloss-schwetzingen.de oder direkt unter www.reservierung-schloss-schwetzingen.de.