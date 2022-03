Kisten werden auf Ukrainisch beschriftet

Es war eine Aktion, die innerhalb weniger Tage organisiert wurde. Der Vorstand des Tennisclubs erhielt einen Hilferuf von Paul Kick, der sehr viele Ukrainer in seinem Betrieb beschäftigt hat. Einige von ihnen, die noch im vergangenen Jahr die Sanitärräume im Clubhaus renoviert hatten, sind bereits in die Heimat zurückgekehrt, um für ihr Vaterland zu kämpfen. Paul Kick arbeitet intensiv daran, seinen Leuten zu helfen und bat darum eine Hilfsaktion auf dem Tennisgelände zu starten, die über die sozialen Medien angekündigt und beworben wurde. Die Resonanz war sehr groß.

Es kamen viele Menschen in den Odenwaldring, bepackt mit Tüten, Taschen und Kisten, um ihre Spenden abzugeben. Mitglieder des Vereins und des Vorstands waren gekommen, um die Hilfsgüter entgegen zunehmen, aber auch Ukrainer, die seit Jahren in Schwetzingen wohnen, waren dabei, um die Kisten in ihrer Muttersprache zu beschriften, um später die Logistik zu vereinfachen. Abgegeben wurden unzählige Hygieneartikel, Babynahrung, Windeln, Duschgel, jede Mengen Zahnbürsten und Zahnpasta, aber auch Schlafsäcke, Bettdecken, Kissen, Lampen, haltbare Lebensmittel, Müsliriegel, Spielsachen, Teller, Tassen, Geschirr, die in stapelbare Kisten thematisch verpackt wurden.

Paul Kick war begeistert von der großzügigen Spendenbereitschaft der Menschen aus Schwetzingen und der Umgebung. Die Hilfsgüter werden von einer ukrainischen Spedition direkt in die Heimat gefahren, wo sie an die notleidende Bevölkerung verteilt wird. chs/zg

