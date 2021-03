Das Karfreitagskonzert der Evangelischen Kantorei in der Stadtkirche steht unter dem Thema „Lamento e Speranza – Klage und Hoffnung“. Es nimmt Bezug auf das Passionsgeschehen Jesu und auf Leiderfahrungen, aber der Ausblick auf das Ende der Leiden und auf die Auferstehung, die das wichtigste und hoffnungsvollste Element der Christenheit darstellt, darf nicht fehlen. Und gerade in einer Pandemiekrise, die Dramatik, Leid und Tod beinhaltet, sind musikalische Hoffnungszeichen unersetzlich.

Mit Werken vom Mittelalter bis zur Moderne nehmen sich die regional bekannten Musikerinnen Almut Fingerle (Sopran), Almut Werner (Blockflöten), Jutta Neuhaus (Violoncello) und Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer dieses Themas an.

Sehr spannend ist hierbei das Nebeneinander von geistlichen und weltlichen Werken. So wird deutlich, dass Leid, Trost und Hoffnung nicht allein im geistlichen Kontext stehen und dass religiöse Erfahrungen auch im Weltlichen real sind. Das „Lamento di Tristano“ – überhaupt das erste überlieferte Lamento aus dem Mittelalter. Es fügen sich an die Klage von Dido in der Tonsprache Purcells, eine jüdische Totenklage (Kaddisch) und das berühmte „Flow my tears“ von John Dowland mit den virtuosen Diminutionen von Jacob van Eyck wechseln sich ab mit instrumentalen Lamenti von Georg Philipp Telemann, Sergej Rachmaninoff, Allan Bullard, Hans Ulrich Staeps und Johann Sebastian Bach, wobei dessen Orgelpräludium e-moll zum „Jahr der Orgel“ einen größeren Raum einnimmt.

Österliches Hoffnungszeichen

Diakonin Margit Rothe verbindet an zwei Stellen Musik und Wort und gibt dem Geschehen eine weitere geistliche „Note“. Und nach der Gänsehaut-Arie „Aus Liebe will mein Heiland sterben“ aus Bachs Matthäuspassion bildet die vitale Arie „Deine Toten werden leben“ von Telemann das österliche Hoffnungszeichen. Das Konzert kann nur online erlebt werden und steht ab Karfreitag, 2. April, unter www.ekischwetzingen.de zur Verfügung. zg

