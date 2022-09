Klangvoll Shoppen am Sonntag

Zum Start in die Herbstsaison öffnen die Geschäfte in Schwetzingen am kommenden Sonntag, 18. September, von 13 bis 18 Uhr ihre Türen und haben kurz vor dem Auftakt des renommierten Schwetzinger Mozartfests am 23. September ihre neuesten Kollektionen und ausgefallene Aktionen parat, lädt das Stadtmarketing Schwetzingen ein.

So präsentieren etliche Geschäfte für jeden sichtbar ihre Mozart-Angebote mittels unübersehbarer Schaufenstertransparente und sorgen damit für einen zusätzlichen Hingucker im Straßenbild. Wie gewohnt an verkaufsoffenen Sonntagen in Schwetzingen versprechen die Geschäftsinhaber erlebnisreiche Einkaufsstunden mit individuellen Beratungsgesprächen.

Zur Einstimmung auf den Aktionstag findet am Vormittag von 11 bis 14 Uhr auf den Kleinen Planken der traditionelle Jazz-Frühschoppen der Sparkasse Heidelberg und der Schwetzinger Zeitung statt. Die hochkarätige SAP-Big-Band sorgt dabei für den richtigen Schwung.

In Ergänzung zu den Angeboten in den Geschäften präsentieren Verkaufsstände regionale Produkte, andere informieren gerne über ihr Angebot. Für Erfrischungen sorgt Peter „Pitsches“ Solert mit seinem Cocktailwagen – ein weiterer Garant für entspannten Stunden unter Freunden.

Wie immer an den verkaufsoffenen Sonntagen ist das Parken in der Stadt auch am Mozart-Sonntag kostenfrei.