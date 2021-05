Klassen treten in Wettbewerb

„Die Kurt-Waibel-Schule geht live“ – so leitet Referendar David Schneider den Unterrichtstag ein, bevor er seine Videoanimation auf dem Projektor startet. Drei Schüler der 6 a sitzen im Klassenzimmer und bekommen per Power-Point-Präsentation die Regeln für die „Klassen-Challenge“ erklärt. Die Hälfte der Klasse 6 a tritt an diesem Tag virtuell gegen vier Schüler der achten Klasse an. „Die andere Hälfte der jeweiligen Klasse war schon vergangene Woche dran. Dass alle zusammen spielen, funktioniert wegen des Wechselunterrichts nicht“, erklärt Freya Hennch, ebenfalls Referendarin an der Schwetzinger Schule.

Freya Hennch zeigt eine Pantomime. © Dorothea Lenhardt

Beide Klassen sind per Video miteinander verbunden. Die erste Runde der Challenge besteht aus Pantomime. Um das Spiel zum Laufen zu bringen steigt Hennch auf ihr imaginäres Fahrrad. Die schnellste Meldung kommt von Alishya und sie ergattert damit einen Punkt für die 6 a.

In der zweiten Runde dürfen die Schüler dann selbst an die Tafel und zum Montagsmaler werden. Eine Achtklässlerin zeichnet und wird von Schneider dabei gefilmt, damit die Sechstklässler im anderen Raum sehen können, was sie malt. Jonathan aus der 6 a rät: „Ein Motorrad?“ Doch die achte Klasse ist streng. Es wäre ein Motorroller gewesen. Jonathan darf sich trotzdem über Applaus freuen.

Das ist schnell erkannt

Zuletzt geht es darum, verschiedene Räume der Schule zu erraten. Auf dem Projektor decken sich nach und nach kleine Felder eines Fotos auf. Kaum ist eine Tastatur zu erkennen, meldet sich ein Schüler und sagt: „Der Computerraum!“ Nach allen drei Runden der Challenge steht es mit sechs zu sechs unentschieden.

Das Projekt wurde von den Referendaren ins Leben gerufen, „weil es üblich ist, während des Referendariats ein außerschulisches Projekt zu planen. Aufgrund der Pandemie kam uns die Idee einer Online-Challenge“, berichtet Schneider. An zwei Dienstagen finden fünf Challenges statt, es treten immer zwei Klassenhälften 30 Minuten lang gegeneinander an. Die Alternative zum sonst üblichen Tagesausflug kommt bei Schülern und Lehrern gut an. Anika Oertermann, Lehrerin der 6 a, meint: „Es ist eine schöne Abwechslung. Das Projekt lockert die ungewöhnliche Situation ein wenig auf.“ Sie und ihre Schüler scheinen großen Spaß zu haben. Genau darum ging es: „Ziel soll nicht das Gewinnen sein, sondern der Spaß. Deshalb war es uns wichtig, dass trotz des Wechselunterrichts jeder mitgemacht hat“, erläutert Hennch. Die nahezu reibungslose Umsetzung und die Bereitschaft der Schüler führen zum Erfolg.

Das Projekt hat gezeigt, wie grenzenlos die Möglichkeiten trotz aller Einschränkungen sind. Die Schüler haben die Chance bekommen, räumliche Distanz für kurze Zeit zu überwinden und ohne Infektionsrisiko miteinander zu interagieren.

