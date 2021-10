"Klassik für alle" im Lutherhaus

Schwetzingen. Am heutigen Sonntag, 17. Oktober, findet um 17 Uhr im Lutherhaus in Schwetzingen, Mannheimer Straße 36, das 3-D- Klavierkonzert mit Konzertpianistin Tatjana Worm-Sawosskaja im Rahmen des Stipendienprogramms des Deutschen Musikrats mit dem Titel „Neustart Kultur Klassik“ statt. Es ist für die ganze Familie geeignet. Der Eintritt ist frei, es gibt Restkarten an der Abendkasse.

Für den Einlass gilt die 3G-Regel. Für Kinder und Jugendliche gilt folgende Regelung: Ausgenommen von der Testpflicht sind Kinder, die noch nicht in der Schule sind und schulpflichtige Kinder, die dort zweimal wöchentlich getestet werden. Sie müssen nur einen Schulnachweis mitbringen.