Klassikkonzert in der Weinpatenstadt

Schwetzingen/Wachenheim. Das Concert Royal Köln ist ein auf historische Aufführungspraxis der Musik des 18. und frühen 19. Jahrhunderts spezialisiertes Ensemble. Unter der Leitung von Karla Schröter (Barockoboe) wurde es mit dem Echo Klassik 2015 für die CD-Einspielung der Bläserkammermusik von Johann Wilhelm Hertel ausgezeichnet. Schröter gastiert nun mit Willi Kronenberg (Truhenorgel) in Schwetzingens Weinpatenstadt Wachenheim. Im Zentrum des Konzerts am Freitag, 3. September, um 19 Uhr in der protestantischen Kirche in Wachenheim stehen zwei der drei Trios oder Sonaten für Oboe und obligate Orgel von Hertel. Hinzu kommen Werke etwa von Gottfried August Homilius, Giovanni Battista Pescetti und Wolfgang Amadeus Mozart. Karten (19 Euro) sind bei der Touristinfo Wachenheim unter Telefon 06322/9 58 08 01 erhältlich. zg

