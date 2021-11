Klavierabend im Palais Hirsch

Schwetzingen. „Die Musik ist die Sprache meiner Seele. Dieses kostbare Gut möchte ich an die Menschen vermitteln und ihre Herzen erreichen“, lautet das Motto der Schwetzinger Konzertpianistin Tatjana Worm-Sawosskaja für ihr anstehendes Konzert.

Am Volkstrauertag, diesen Sonntag, 14. November, lädt sie daher um 17 Uhr ins Palais Hirsch zu einem Klavierabend ein. Passende Stücke von Frederic Chopin, Franz Liszt und Sergei Rachmaninow kommen zu Gehör. Worm-Sawosskaja spielt eine Stunde ohne Pause. Tickets für 28 Euro, ermäßigt 10 Euro, gibt’s per E-Mail unter t.worm-sawosskaja@web.de oder telefonisch unter 0172/7 50 74 39. Der Einlass erfolgt ab 16.30 Uhr unter Einhaltung der 3G-Regel – also mit PCR-Test, teilt die Pianistin mit.