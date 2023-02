Klavierschüler brillieren vor der Jury

Seit über 20 Jahren bietet das Schwetzinger Klavierstudio von Tatjana Worm-Sawosskaja musikbegeisterten Kindern eine solide Ausbildung, die allen internationalen Normen entspricht und nach dem Konzept der Musikschulen der Russischen Föderation und der ehemaligen Sowjetunion aufgebaut ist. Seit der Gründung des Klaviestudios wurden die Schüler mehrere Hundert Male als erfolgreiche Preisträger bei zahlreichen internationalen, nationalen und regionalen Klavierwettbewerben ausgezeichnet und unter anderem in die Royal Albert Hall in London, Carnegie Hall in New York, Roy Thomson Hall in Toronto, ins Beethoven-Haus in Bonn und ins Mozarteum Salzburg zu musizieren eingeladen. Mehrere Absolventen studieren erfolgreich an den Hochschulen für Musik oder sind inzwischen Lehrbeauftragte.

Die Erfolgsgeschichte von Tatjana Worm-Sawosskaja und ihren Dozentinnen setzt sich fort. Beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ glänzten die Schüler von Svetlana Zaharova, Julia Izmailova, Katerina Pinosova-Ruzickova und Tatjana Worm-Sawosskaja mit ersten Preisen und entsprechenden Weiterleitungen zum Landeswettbewerb.

Darüber freuen sich Emilia Bauer (7 Jahre; 25 Punkte), Max Hoffmann (8; 25 Punkte), Stefan Patrik Simu (9; 25 Punkte), Annika Volkmar (10; 23 Punkte), Matilda Getto (11; 23 Punkte), Philipp Alexander Kremer (12; 24 Punkte), Fernanda de Freitas Kopsch (13; 23 Punkte).

Das nächste Schülerkonzert des Klavierstudios mit Preisträgerehrung findet am Samstag, 18. März, um 19 Uhr im Palais Hirsch am Schlossplatz 2 in Schwetzingen statt. Auf dem Programm stehen unter anderem Werke von Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Liszt und Debussy. Der Eintritt kostet 20 Euro, 10 Euro für Kinder, Jugendliche und Studenten. Flüchtlinge und Inhaber des Kulturpasses haben freien Eintritt. Reservierung: t.worm-sawosskaja@web.de oder unter 0172/75 07439 (auch per Whatsapp). zg