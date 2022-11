Klavierschüler im Konzert

Ein Schülerkonzert des Schwetzinger Klavierstudios für begabte Kinder und Jugendliche von Tatjana Worm-Sawosskaja findet am Sonntag, 6. November, um 17 Uhr im Palais Hirsch am Schlossplatz 2 in Schwetzingen statt.

Die Schüler im Alter zwischen fünf und 13 Jahren, einige davon sind bereits erfolgreiche Preisträger bei nationalen und internationalen Klavierwettbewerben, präsentieren dem Publikum ein Programm mit Klavierwerken aus Barock, Klassik, Romantik und eigene Kompositionen. Der Eintritt beträgt 20 Euro, Kinder, Jugendliche und Studenten zahlen 10 Euro. Flüchtlinge und Inhaber des Kulturpasses haben freien Zugang. Die Abendkasse öffnet um 16.30 Uhr. Ticketreservierungen sind unter der Nummer 0172/7 50 74 39 und per E-Mail an t.worm-sawosskaja@web.de möglich. zg