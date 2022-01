Klaviertalente zeigen ihr Können

Schwetzingen. Im Palais Hirsch am Schlossplatz findet am am Sonntag, 30. Januar, um 17 Uhr das Schülerkonzert des Schwetzinger Klavierstudios Tatjana Worm-Sawosskaja für begabte Kinder und Jugendliche statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen sechs und 17 Jahren – einige davon sind Preisträger bei nationalen und internationalen Klavierwettbewerben – präsentieren dem Publikum ein buntes Programm mit Klavierwerken aus Klassik, Romantik, Musik des 20. Jahrhunderts sowie eigene Kompositionen. Junge Talente vertreten regelmäßig die Stadt auf den regionalen, nationalen und internationalen Konzert- und Wettbewerbsbühnen.

Der Eintritt kostet für Erwachsene 20 Euro, für Kinder, Jugendliche und Studenten: 10 Euro. Kartenreservierung per E-Mail an t.worm-sawosskaja@web.de oder telefonisch unter 0172/7 50 74 39 (gerne auch per WhatsApp). Einlass ist ab 16.30 Uhr. Das Konzert dauert eine Stunde ohne Pause. Es gelten die aktuellen Corona-Regelungen.