Klaviertalentespielen vor

Im Palais Hirsch am Schlossplatz finden am Samstag, 26. Juni, und Sonntag, 27. Juni, jeweils um 17 Uhr im Palais Hirsch am Schlossplatz Schülerkonzerte des Schwetzinger Klavierstudios für begabte Kinder und Jugendliche von Tatjana Worm-Sawosskaja statt.

Junge Künstler im Alter zwischen sechs und 17 Jahre, mehrere davon sind erfolgreiche Preisträger bei nationalen und internationalen Klavierwettbewerben, werden dem Publikum ein buntes Programm mit Klavierwerken aus Klassik, Romantik, Musik des 20. Jahrhunderts sowie eigene Kompositionen präsentieren.

Ehrung für Daniel Stang

Zu beginn des Konzerts am Samstag gibt es eine besondere Auszeichnung. Der 13-jährige Daniel Stang, Schüler von Sergey Korolev und Professor Leonel Morales im Pre-College am „Hochleistungszentrum“ an der Universidad Alfonso X El Sabio in Madrid wurde in diesem Schuljahr 42-mal bei internationalen Online-Klavierwettbewerben als erfolgreicher Preisträger ausgezeichnet – mit Einladungen zu Konzerten unter anderem in die Royal Albert Hall London und die Carnegy Hall New York ausgezeichnet. Er wird im Anschluss auch spielen.

Der Eintritt kostet für Erwachsene: 20 Euro, Kinder, Jugendliche und Studenten zahlen 10 Euro. Kartenreservierung per E-Mail unter t.worm-sawosskaja@web.de oder telefonisch unter 0172/ 750 74 39, gerne per Whatsapp. Das Konzert dauert eine Stunde, ohne Pause. Eigene Getränke dürfen mitgebracht werden. zg

