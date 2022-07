Klavierwerke verschiedener Epochen

Sie wollen mal wieder für einen Ohrenschmaus sorgen: Am Sonntag, 10. Juli, findet um 17 Uhr im Palais Hirsch am Schwetzinger Schlossplatz ein Schülerkonzert des hiesigen Klavierstudios für begabte Kinder und Jugendliche von Tatjana Worm-Sawosskaja statt (Einlass ab 16.30 Uhr).

Die Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen sechs und 17 Jahren – einige von ihnen sind bereits erfolgreiche Preisträger bei nationalen und internationalen Klavierwettbewerben – präsentieren dem Publikum dabei ein buntes Programm mit Klavierwerken aus verschiedenen Musikepochen – vom Barock, über die Klassik und Romantik bis hin zu aktuellen eigenen Kompositionen.

Seit der Gründung des Klavierstudios wurden Schülerinnen und Schüler viele hundert Male als erfolgreiche Preisträger bei Klavierwettbewerben in Deutschland, Europa und Amerika geehrt. Es gab Einladungen in die Royal Albert Hall in London, in die Carnegy Hall in New York oder die Roy Thomson Hall in Toronto, ins Beethoven-Haus in Bonn oder das Mozarteum in Salzburg. Einige von ihnen studieren bereits in ihrem jungen Alter an bekannten Hochschulen für Musik. zg