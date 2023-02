Kleiderstube in Schwetzingen spendet 3.600 Euro für die Notgemeinschaft

Schwetzingen. In der Friedrichsfelder Landstraße 2 gibt es seit Juni 2016 die Schwetzinger Kleiderstube. An sechs Tagen in der Woche können sich dort Menschen, die sich in wirtschaftlich schwierigen Situationen befinden, für einen symbolischen Preis mit Kleidung, Schuhen und Accessoires eindecken. Rund 28 Ehrenamtliche gehören zum Team. Nun wurden rund 3600 Euro, die im Laufe des Jahres 2022 trotz der mehr äußerst moderaten Preise zusammengekommen sind, an die Stadt Schwetzingen für die Notgemeinschaft gespendet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Freudestrahlend nahm Oberbürgermeister Dr. René Pöltl den symbolischen überdimensionalen Scheck für die Notgemeinschaft bei einem Pressetermin am Montag in Empfang und meinte: „Es ist wirklich erstaunlich, das diese Summe trotz der niedrigen Preise erreicht wurde. Heute bin ich auch da, um der Öffentlichkeit zu zeigen, was hier zusammen kommt.“ Er ergänzte: „Und das Beste ist, dass es Bedürftige sind, die mit einem kleinen Obolus für neuwertige Kleidung und Schuhe wiederum Bedürftige unterstützten.“

Fein säuberlich beschriftet und zusammen gelegt: Gute Kleidung für ganz kleines Geld gibt es bei Jutta Richter und ihrem Team. © Marco Montalbano

Eigentlich fließe das Geld ja an die Stadt zurück. Diese habe sich allerdings verpflichtet, es an die weiterzugeben, die am wenigsten haben. Den symbolischen Scheck lasse er aber in den Räumlichkeiten der Kleiderstube. „Ausgestellt zeigt er den Menschen, wie sie mit ihrem Einkauf hier selbst helfen.“ Das Stadtoberhaupt bedankte sich bei den Ehrenamtlichen nicht nur im Namen der Stadt und der Bürger, sondern auch im Namen des Gemeinderats, der geschlossen hinter dem Projekt stünde.

Kleiderstube in Schwetzingen: Noch größere Herausforderung

„Ich bin mir zu 99 Prozent sicher, dass der Bedarf seit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine enorm gestiegen ist“, vermutete Dr. Pöltl richtig, was das Kleiderstuben-Team sofort mit allgemeinem Nicken bestätigte. Der Bedarf sei größer denn je. Jutta Richter, zusammen mit Ingrid Litschka, von Beginn an die guten Seele und Pionierin des Projekts, berichtete: „Auf einmal kamen die Ukrainerinnen. Meist geballt in Gruppen. Vorher waren wir immer zu zweit in einer Schicht. Seitdem haben wir auf drei aufgestockt, sonst wäre das kaum zu bewältigen“, betonte sie. In der ersten Woche hätten sie nicht bezahlen müssen, danach schon. Denn hier seien alle gleich. Die Kleidung gebe es meist für 50 Cent oder einen Euro und manche Stücke auch für zwei, drei oder maximal vier Euro. „Das sind dann aber gute Wintermäntel“, unterstrich sie.

Inzwischen stelle auch die Sprachbarriere eher selten ein Problem dar. „Denn die Kinder können inzwischen zum Glück gut übersetzen“, erläuterte Richter. Helferin Doris Schmitt vom „Mittwochnachmittag-Team“, berichtete: „Es kommen natürlich auch andere. In meiner Schicht haben wir zum Beispiel einen Schüler des Privatgymnasiums mit türkischen Wurzeln, der gerade, parallel zur Schule, ein freiwilliges soziales Jahr macht und auf Türkisch übersetzen kann. Das hilft sehr.“

Kleiderstube in Schwetzingen: Suche nach Räumen

Jutta Richter meinte weiter: „Noch mehr Helfer sind jederzeit willkommen, bei denen wir uns auch mit kleinen Feiern zum Beispiel zu Weihnachten bedanken. Genauso willkommen sind weiterhin Kleiderspenden, die man während der Öffnungszeiten einfach vorbeibringen kann – aber bitte nur wirklich gut erhaltenen Sachen. Besonders gesucht wird gerade Bettwäsche.“ Und etwas größere Räumlichkeiten wären gut, am besten etwas zentraler gelegen.

Der Oberbürgermeister machte Hoffnung: „Wir machen uns gerade Gedanken in diese Richtung. Dabei geht es konkret um ein Grundstück, das allerdings erst noch bebaut werden muss. Dort könnte man die Kleiderstube und den Tafelladen eventuell zusammenlegen. Und zentraler wäre es auch. Diesbezüglich werden wir uns auch mit der Diakonie und der Caritas besprechen.“ Einen genauen Zeithorizont gebe es dafür allerdings noch nicht.