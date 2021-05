Klein, fein und prämiert: Urlaub mit Hochgenuss in Südtirol

Südtirol gehört zu einer der Lieblingsdestinationen der Deutschen. Alpine Lässigkeit trifft hier auf mediterranes Flair. Umso schöner sind dieser Tage die Aussichten, dass Reisen in die oberitalienische Region wieder möglich sind. Ein besonderer Wohlfühlort ist der Golserhof in Dorf Tirol. Die herzlichen Gastgeber Hiltrud Gufler und Patrick Mair betreiben inmitten der Weinberge oberhalb von Meran das kleinste Wellnesshotel im Meraner Land auf Vierstern-Superior-Niveau. Das Paar schafft dabei wunderbar den Spagat zwischen der bei Gästen beliebten und geschätzten Tradition der Region und zeitgemäßen Urlaubsansprüchen auf einem Spitzenlevel.

AdUnit urban-intext1

Was einst ein Bauernhof (Ersterwähnung anno 1400) war, ist heute ein exklusives Wellness- und Genussrefugium, das unter Erholungssuchenden als Geheimtipp gilt. Laut Holidaycheck ist es eines der besten Hotels in Italien, Booking.com hat den Golserhof mit dem „Traveller Review Award 2020“ prämiert und gerade freuen sich Hiltrud Gufler und Patrick Mair über die Auszeichnung „Gault&Millau Hoteliers des Jahres 2021 Südtirol“. Und das nicht ohne Grund. „Gut leben“ – dieses Ziel verfolgt das Gastgeberpaar mit viel Hingabe.

Gut vorbereitet

Anreise und Hotel Anreise: Mit der Bahn geht es in acht bis zehn Stunden nach Meran. Mit dem Auto benötigt man ab der Kurpfalz zirka acht Stunden – entweder über die Brenner-Autobahn (Maut) oder in den schneefreien Monaten über schöne Pässe. Beim Navi italienische Begriffe verwenden: Via Aica 32, Tirolo beziehungsweise Merano.

Mit der Bahn geht es in acht bis zehn Stunden nach Meran. Mit dem Auto benötigt man ab der Kurpfalz zirka acht Stunden – entweder über die Brenner-Autobahn (Maut) oder in den schneefreien Monaten über schöne Pässe. Beim Navi italienische Begriffe verwenden: Via Aica 32, Tirolo beziehungsweise Merano. Adresse: Hotel Golserhof 4****S, Hiltrud Gufler & Patrick Mair, Aichweg 32 (Via Aica 32), 39019 Dorf Tirol, Italien, Telefon 0039/0473/923294, info@golserhof.it, www.golserhof.it

Hotel Golserhof 4****S, Hiltrud Gufler & Patrick Mair, Aichweg 32 (Via Aica 32), 39019 Dorf Tirol, Italien, Telefon 0039/0473/923294, info@golserhof.it, www.golserhof.it Der Golserhof ist das kleinste Vierstern-Superior-Wellnesshotel im Meraner Land in Südtirol und liegt zirka zehn Fußminuten vom Zentrum Dorf Tirol entfernt. Das Hotel befindet sich etwa in 600 Metern auf einem kleinen Hügel über Meran. Ein kultiger Sessellift (300 Meter) führt in die Altstadt von Meran. In der Umgebung laden 600 Kilometer gepflegte Wanderwege zwischen 400 und 2500 Höhenmetern von mediterranen Spaziergängen bis hin zu hochalpinen Touren ein. Der Golserhof ist ein Gründerhotel des Golfclubs Passeier-Meran und bietet ab sieben Tagen Aufenthalt eine Ermäßigung von 20 Prozent auf das Spiel auf den Golfplätzen Passeier und Lana.

im Meraner Land in Südtirol und liegt zirka zehn Fußminuten vom Zentrum Dorf Tirol entfernt. Das Hotel befindet sich etwa in 600 Metern auf einem kleinen Hügel über Meran. Ein kultiger Sessellift (300 Meter) führt in die Altstadt von Meran. In der Umgebung laden 600 Kilometer gepflegte Wanderwege zwischen 400 und 2500 Höhenmetern von mediterranen Spaziergängen bis hin zu hochalpinen Touren ein. Der Golserhof ist ein Gründerhotel des Golfclubs Passeier-Meran und bietet ab sieben Tagen Aufenthalt eine Ermäßigung von 20 Prozent auf das Spiel auf den Golfplätzen Passeier und Lana. Golserhof-Special (6. Juni bis 17. Juli 2021): 3 Nächte mit Gourmet-Halpension ab 528 Euro (10 Prozent Ermäßigung ab 7 Nächten). Das Hotel hat sehr flexible Stornobedingungen im Zusammenhang mit Covid-19.

3 Nächte mit Gourmet-Halpension ab 528 Euro (10 Prozent Ermäßigung ab 7 Nächten). Das Hotel hat sehr flexible Stornobedingungen im Zusammenhang mit Covid-19. Alles zu den aktuellen Einreisebedingungen gibt es hier.

Ab diesem Donnerstag dürfen sie nach einer langen und pandemiebedingten Schließphase wieder öffnen. Die Saison über empfangen sie nur für eine limitierte Anzahl von Gästen – Gesundheit steht hier über allem. Daher hat der Golserhof auch ein umfassendes Hygienekonzept entwickelt, das einen unbeschwerten Urlaub ermöglicht. Die Maßnahmen liegen dabei weit über den von der Südtiroler Landesregierung vorgeschrieben und richten sich nach internationalen Standards. Und sie tun nicht weh oder bremsen das Feriengefühl aus – so zumindest der Eindruck bei einem Urlaub im Golserhof vergangenen Oktober.

Mehr zum Thema Wandertipps für die Region Raus in die Natur – die fünf aufregendsten Schluchten in der Pfalz Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Winterurlaub in Corona-Zeiten Gesundheit – hier und jetzt erst recht Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Thermenerlebnis Eine Auszeit mitten im Gipfelmeer Mehr erfahren

Desinfektion und medizinische Masken gehören dort wie hierzulande zum Alltag. Sobald man am Tisch im Restaurant oder auf der herrlichen Sonnenterrasse Platz genommen hat, kann die Maske abgenommen werden. Gleiches gilt im Wellnessbereich. Bevor dieser oder auch das Fitnessstudio besucht werden, haben die Rezeptionistinnen dem Gast Fieber gemessen und überprüft, ob die zulässige Höchstanzahl an Personen für die genannten Räume nicht überschritten ist. Gute Durchlüftung aller Räume ist sowieso selbstverständlich.

AdUnit urban-intext2

Das Golserhof-Team hat die Zwangspause genutzt, um 1000 Kleinigkeiten zu erneuern und zu verschönern, schreiben die Gastgeber. Die beliebten Mini-Zimmer haben ein Upgrade erfahren. Diese verfügen nun über neue Böden in Bioqualität aus deutscher Produktion, neue Bettrückteile und ein komplett renoviertes Bad. Auch die Juniorsuites wurden einer „Kosmetik“ unterzogen. Überhaupt sind die Zimmer im Golserhof ein Traum – vor allem die 1400 Deluxe Suite! Hier möchte man gar nicht mehr raus: Modernes Interieur auf Luxusbasis (mit zwei Bädern) schmiegt sich wunderbar in die Brillanz des Hauses und der Einzigartigkeit der Umgebung ein. Vom Panoramabalkon aus genießt man den Blick auf die umliegenden Gipfel – und das am besten aus dem privaten Whirlpool.

Wer nicht in der Suite residiert, der hat an anderen Stellen des Hauses die Möglichkeit, in Pools zu relaxen. Ein richtiges „Lieblingsplatzerl“ ist das Rooftop des Hotels: welch ein Freiheitsgefühl! Ein unverbauter Weitblick über Weinberge und Obstgärten, hinein in die Berge und auf Meran, breitet sich vor den Augen aus. Im beheizten Panoramapool ist es wohlig, ebenso auf den Sonnenterrassen, in den Kuschelnestern und Himmelbetten. Aus den modernen Whirlpools, in denen es sich bequem liegen lässt, möchte man gar nicht mehr raus – Entspannung pur!

AdUnit urban-intext3

Trauben in vielfältiger Form

Innerhalb des Hauses gibt es sowohl Treppen als auch Lifte, um in die gewünschten Bereiche zu kommen – etwa in die Saunawelt beziehungsweise in die Spa. Das Wellness-Angebot widmet sich dem ganzheitlichen Wohlgefühl mit heilsamen Bade- und Schönheitsritualen. Wie wäre es mit einer Apfel- oder Heubehandlung oder einer uralten Tradition aus Fernost? „In vino sanitas“ ist der Wellness-Tipp: Ein exquisites Weintrester-Peeling regeneriert die Haut. Ein wohliges Traubenbad samt Traubentrunk und eine abschließende Behandlung mit kostbarem Traubenöl pflegen samtig weich.

AdUnit urban-intext4

Wer Trauben auch in gekelterter Form gerne mag, sitzt sozusagen an der Quelle: Der Weinkeller ist ein erlesenes Potpourri edelster Tropfen aus Südtirol und ganz Italien. Erlesen ist auch das, was aus der Küche kommt: Mit der Gourmet-Halbpension werden die Gäste des Golserhofs rundum verwöhnt. Der Küchenchef setzt auf Regionalität – von der Heimat inspiriert, mediterran angehaucht und neu interpretiert. Feinste Kreationen kitzeln hier die Gaumen. Und wer Käse liebt, der sollte mit Hotelchef Patrick Mair einmal plaudern: Er ist Käseexperte und verführt die Gäste mit exquisiten und gereiften Milchprodukten. Die schmecken nicht nur als Abschluss des delikaten Mehrgang-Menüs am Abend, sondern auch zwischendurch bei einem schönen Glas Wein auf der Terrasse mit sensationellem Ausblick.

Es sind die vielen kleinen Raffinessen, die den Golserhof zu einem besonderen Urlaubsvergnügen machen. Da gehört eine praktische Tiefgarage genauso dazu wie die neuesten E-Bikes, die für die Gäste bereitstehen. Und dann wären da noch die Leuchten im Haus. Liebhaber von Interieur dieser Art werden hier die Handschrift der Hotelchefin sehen: Hiltrud Gufler hat nämlich ein Faible für außergewöhnliche Lampen. Nicht nur das neue Lichtsystem über der Rezeption ist ein Blickfang, sondern vor allem der vier Meter hohe Luster, der im Treppenhaus des historischen Trakts hängt und damit den kürzesten Weg zum Fitnessraum, den Wellness- und Spa-Bereich mit Indoorpool sowie einigen Zimmern zu einem Designspaziergang macht.

Einreiseregelungen für Südtirol Reisende aus Deutschland müssen sich vor der Einreise nach Südtirol unter www.einreiseanmeldung.de anmelden und einen Testnachweis erbringen (negativer Antigentests nicht älter als 48 Stunden oder ein PCR-Test nicht älter als 72 Stunden). Von der Testpflicht ausgenommen sind Kinder unter zwei Jahren.

Vollständig Geimpfte (zweite Impfung muss 14 Tage zurückliegen) oder ein Genesenennachweis sind die Alternativen. Als genesen gilt, wer einen negativen PCR-Test vorweisen kann, der mindestens 28 Tage und maximal sechs Monate zurückliegt und keine einschlägigen Symptome aufweist.

Bislang muss die Einreise weiterhin dem zuständigen italienischen Gesundheitsamt am Aufenthaltsort in Italien (Dipartimento di prevenzione del’azienda sanitaria locale) gemeldet werden. Für die Einreise nach Südtirol ist ein eigenes Formular auszufüllen. Weiteres gibt es unter www.adac.de.

Südtirol ist derzeit gelbe Zone. Urlaub ist möglich. Der Besitz des Corona-Pass Südtirol, Vorläufer des europäischen Green Pass (Grüne Pass), bringt Vorteile. Der Pass ermöglicht einen garantiert sicheren Aufenthalt in Unterkunftsbetrieben und den Zugang zu Corona-Pass-Areas wie Innenräume von Restaurants, Bars, Museen, Kinos und Konzertsälen. Der national gültige Grüne Pass bescheinigt einen der nachstehenden Punkte: die erfolgte Impfung gegen das Coronavirus, die Genesung einer Covid-19-Erkrankung, die Durchführung eines Molekular- oder Antigentests mit negativem Ergebnis.Kinder unter zwei Jahren müssen keinen Grünen Pass vorweisen. Kinder unter sechs Jahren müssen keinen Corona-Pass Südtirol vorweisen.

Ein in Südtirol durchgeführter Molekular- oder Antigentest für die Erlangung des Corona-Pass Südtirol hat eine Gültigkeit von 72 Stunden. In zahlreichen Südtiroler Gemeinden werden derzeit kostenlos Nasenflügeltests angeboten. Diese können von allen, Einheimischen wie auch Gästen, in Anspruch genommen werden.

Der Amtsarzt von Dorf Tirol, Dr. Sleiter, bietet nach unkomplizierter Terminvereinbarung zertifizierte Covid-Tests an. Zertifizierter Antikörper-Schnelltest: Ergebnis innerhalb von 30 Minuten per E-Mail (Kosten: 30 Euro/Abstrich), Zertifizierter Antigen-Schnelltest, Ergebnis nach 30 Minuten per E-Mail (35 Euro/Abstrich), PCR-Nachweis: Ergebnis innerhalb von 24 Stunden per E-Mail (95 Euro/Abstrich). Infos unter www.suedtirol.info