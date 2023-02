Kleiner Beitrag als große Hilfe

Vor einer Woche haben wir die Geschichte unseres jungen Kollegen Khaled Daoud erzählt. Er stammt aus Syrien und lebt seit 2015 in Deutschland. Seine Familie, in Syrien daheim, ist mit vielen Verwandten, Bekannten und Freunden betroffen von den schweren Erdbeben. Auf die Geschichte hin meldeten sich Leser, fragten, wie sie helfen könnten. Täglich steht Khaled im Austausch mit seiner Familie, versucht zu unterstützen, so gut es geht. Derzeit besteht die einzige Möglichkeit darin, Geld zu senden, das an viele von der Naturkatastrophe betroffene Familien weitergeben. Allein 100 Euro bringen eine vierköpfige Familie dort für einen Monat durch ... Dankesnachrichten per Whatsapp erreichen ihn von den Menschen aus Syrien.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wir Kollegen unterstützen seine Hilfe, weil wir wissen, dass diese genau dort ankommt, wo sie gebraucht wird – und nicht in die Hände einer kriminellen Regierung oder Separatisten fällt, was bei einem Land wie Syrien, in dem seit Jahren Krieg herrscht, auf der Tagesordnung steht. In unserem Kundenforum in der Carl-Theodor-Straße 2 in Schwetzingen haben wir ein Sparschwein aufgestellt mit dem Hinweis, dass jeder Cent, jeder Euro, der darin landet, an Erdbebenopfer in Syrien geht.