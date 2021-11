Kleinflugzeug bei Sinsheim abgestürzt - eine Person verstorben

Sinsheim. Bei einem Absturz eines Kleinflugzeugs am Sonntagnachmittag bei Sinsheim ist eine Person ums Leben gekommen. Das Flugzeug war nach Angaben der Polizei gegen 13.30 Uhr westlich einer Sportanlage im Ortsteil Ehrstädt abgestürzt. Die Bergung der Maschine auf einem unbewohnten Feldgebiet dauerte am späten Nachmittag an, teilte ein Behördensprecher auf Anfrage mit. Sie werde durch ein Rettungssystem in dem Fluggerät erschwert.

Um die Gefahr, die durch das Rettungssystem ausgeht, zu beseitigen, wurden Kräfte des Landeskriminalamts angefordert, berichtete die Polizei weiter. Auch die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen war bei dem Einsatz mit eingebunden. Ebenso waren Kräfte der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks (THW) vor Ort.

Die Polizei ging nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass es sich bei dem Verstorbenen um den Piloten handelt. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich weitere Personen in der Maschine befanden, wurde aufgrund der Größe des Flugzeugs als gering eingeschätzt. Die Ermittlungen zur Absturzursache wurden durch die Kriminalpolizei Heidelberg unter Einbeziehung der Kriminaltechnik aufgenommen.