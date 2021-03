Die Aktiven Bürger Schwetzingen (ABS), die auch im Gemeinderat vertreten sind, kandidieren nicht selbst für den Landtag, verfolgen aber den Wahlkampf der Kandidaten der Parteien mit Erstaunen. Viele Aussagen seien allgemein gehalten und ohne wirkliche Aussagekraft. Plattitüden und Allgemeinplätze, die ohne Inhalt nach dem Motto der Werbeindustrie vorgetragen werden, um Dinge, die man nicht braucht, an den Mann zu bringen, schreiben die Aktiven Bürger in einer Presseerklärung. Die Parteien und Kandidaten seien nicht wirklich an den Interessen der Bürger interessiert, sie suggerierten dies nur, so die ABS.

Parteien sollten laut Grundgesetz bei der politischen Willensbildung der Bürger mitwirken. „Wo werden die Bürger aktiv in diese Willensbildung eingebunden? Die Parteiprogramme beinhalten im Prinzip Schnittmengen aller Parteien. Manchen Bürgern gefällt etwas in dem Parteiprogramm aber auch in einem anderen. Wie sollen die Bürger sich nun entscheiden. Es bleibt nur entweder – oder“, heißt es weiter.

„Wir, die ABS, möchten die Bürger ermutigen, selbst zu denken, eigene Ziele zu formulieren und danach eine Entscheidung zu treffen. Der Kandidat, nicht die Partei, der ihnen die höchstmögliche Mitwirkung verspricht oder wenigstens vermittelt, sollte in die nähere Auswahl genommen werden, um ihn zu unterstützen“, fordert Pressesprecher Dieter Goldschalt für die ABS.

In Wahlkampfzeiten, der einzigen Zeit, in der die Bürger eine Rolle für die Parteien spielen, würden Besuchstermine zelebriert. Die Kandidaten seien omnipräsent. Aber danach? „Ist unsere Demokratie, wie sie zur Zeit gehändelt wird, überhaupt noch zeitgemäß?“, fragen die Aktiven Bürger. In den letzten zwei Legislaturperioden sei die Möglichkeit geschaffen worden, Bürger in manche politische Entscheidung einzubinden, aber das genüge nicht. Die Bürgerbeteiligung verkomme zur Alibimaßnahme.

„Die Aktiven Bürger weisen auf den Umstand hin, dass die Kandidaten letztlich nur die eigene Parteilinie vertreten und nicht die Interessen der Bürger im Sinn haben. Sie glauben mit Besuchen bei Firmen, dem Kotau vor der Wirtschaft, den Bürgern aufzuzeigen, dass sie an sie denken. Wo ist der Ruf nach dem Allgemeinwohl? Die ABS sehen bei keinem Kandidaten diese Tendenz“, so die Pressemitteilung wörtlich.

Vielmehr zwinge sich der Gedanke auf, dass jeweils nur Klientelinteressen vertreten und beworben würden. Der Blick auf andere Lebensbereiche bleibe nur eine Randerscheinung. Nach Meinung der ABS fehlt allen Kandidaten ganz oder in großen Teilen das Verständnis für die Eigenschaften eines Staates: „Der Staat sind wir. Alle Macht geht vom Volke aus. Die Organisationen, Verwaltungen der Kommunen, des Landes, des Bundes, sind allesamt nur eine Organisationsform der Bürger. Sie sind nicht selbständig in ihrem Handeln, sondern an die Regeln gebunden, die sich die Bürger in freier Willensentscheidung selbst geschaffen haben. Sie sind den Bürgern verpflichtet, nicht der Institution Staat.“

Dem Korpsgeist verpflichtet

Die Gretchenfrage laute: „Welcher Kandidat hat in einem Gespräch von einem Bürger vorgebrachte Anregungen in seine Wahlaussage aufgenommen? Mitglieder unseres Vereins haben an zahlreichen Online-Veranstaltungen teilgenommen. Sie stellten fest, dass sich die Wahlaussagen nicht geändert haben. Sie bleiben weiter auf Parteiniveau“, so Goldschalt. Dabei hätten die Bürger selbstbewusste, an der Sache und am Allgemeinwohl orientierte Abgeordnete verdient und keine dem Korpsgeist einer Partei verpflichteten Parteisoldaten, so die Wählergruppe. zg