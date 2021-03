Beim Klimaschutz global denken und lokal handeln, das fordert die Junge Union in einer Online-Diskussion mit CDU-Landtagskandidat Andreas Sturm und Dr. Albrecht Schütte aus Sinsheim, der im Landtag Mitglied im Finanzausschuss sowie im Verkehrsausschuss ist und Vorsitzender des Arbeitskreis Umwelt der CDU Nordbaden. JU-Vorsitzender Nils Melkus machte zu Beginn die immense Herausforderung eines umfassenden Klimaschutzes deutlich, vor der unsere Gesellschaft steht.

Trotz einer durch die Corona-Krise ausgelösten weltweiten Wirtschaftskrise und relativ geringem internationalem Reiseaufkommen 2020 mache sich dies nur leicht in den weltweiten CO2-Emissionen bemerkbar. Von zentraler Bedeutung sei daher, bei wachsender Weltbevölkerung und steigender Energie- und Ressourcennachfrage die Emissionen zu senken und somit Wirtschaftswachstum von einem Anstieg der Treibhausgasemissionen zu entkoppeln.

Schütte, der selbst Physiker ist, machte in seinen Ausführungen deutlich, dass Klimaschutz in einem marktwirtschaftlichen Rahmen gemeinsam mit den Unternehmen umgesetzt werden müsse. Statt kleinteiliger Vorgaben müsse der Staat die richtigen Bedingungen und Anreize für wirksamen Klimaschutz schaffen. Zentrales Element hierbei sei die Bepreisung von CO2-Emissionen durch den europäischen Emissionshandel, bei dem der Preis sukzessive ansteige.

„Durch den Emissionshandel schaffen wir Anreize für die Wirtschaft, schnell und effizient – in einem optimalen Kosten-Nutzen-Verhältnis Kohlendioxid einzusparen und in klimaschonende Technologien zu investieren. Der Emissionshandel ist damit ein sehr wirksames Instrument in Sachen Klimaschutz und fördert Innovationen und neue Technologien“, so Schütte.

Sturm und Schütte begrüßen es, dass der Emissionshandel nun auf immer weitere Wirtschaftsbereiche ausgedehnt wird. Da Klimaschutz eine globale Aufgabe sei, müsse der Emissionshandel international wirksam ausgestaltet werden. „Als eine Zwischenlösung hin zu einem wirksamen internationalen Emissionshandel sollten wir notfalls auch handelspolitische Instrumente nutzen. Beim Import von energieintensiven Produkten sollten wir über sogenannte „Border Carbon Adjustments“ nachdenken, um das bei der Produktion im Ausland entstandene CO2 angemessen zu bepreisen“, erklärte Sturm. Er wies zudem auf die Bedeutung von Wäldern für die Speicherung hin und sprach sich dafür aus, deutlich mehr Mittel aus dem Landeshaushalt für Aufforstungsprojekte bereitzustellen.

Infrastruktur aufrüsten

Ein weiteres Thema war die Energiewende im Land. Die CDU Baden-Württemberg setze sich für einen Ausbau der Solarenergie ein. Eine sichere, verlässliche und bezahlbare Energieversorgung sei für das Industrieland von enormer Bedeutung. Daher müsse man noch mehr in Speichertechnologien investieren und den Ausbau der Stromtrassen vorantreiben. „Deutschland ist beim Bau wichtiger Infrastrukturprojekte zu langsam und zu bürokratisch. Wir müssen die Planungsverfahren schneller gestalten“, so Sturm. Er regte zudem an, den Hockenheimring zu einem Zentrum für neue Mobilität weiterzuentwickeln. zg