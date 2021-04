Klima und Geldbeutel schonen

Es ist ein langer Weg zur emissionsfreien Welt. Immer wieder ist zu hören, dass er zu lang und zu beschwerlich sei. Doch egal, wie lang oder beschwerlich er ist, er beginnt mit ersten Schritten. Und wenn viele diese Schritte machen, könnte eine Dynamik entstehen, die weite Strecken nicht kurz aber eben doch machbar erscheinen lassen. Genau dieser Logik folgte der jüngste, vom Büro für Klimaschutz, Energie und Umwelt der Stadt Schwetzingen initiierte, kurfürstliche Online-Klimastammtisch mit seinem Thema Sonnenkraftwerke für den Balkon – mit immerhin 20 Interessierten.

Es gebe, so Referent Wolfgang Müller, Geschäftsführer des Solar Info-Zentrums Neustadt, Photovoltaikanlagen für jedermann. Denn es brauche kein eigenes Dach. Ein Balkon oder die Fassade reichten völlig aus für den regenerativen Umstieg. Auch wenn solche Module nur für 300 Watt stehen – oder gekoppelt für 600 Watt – so schlummert in ihnen doch ein enormer Effekt. Laut Müller würden Balkonmodule bei jedem Haushalt pro Jahr eine Leistung von 24 Gigawatt erzeugen. Damit könnte rechnerisch der Strombedarf von fast acht Millionen Haushalten gedeckt werden. Doch um dieses große Bild ging es dem Vortragenden gar nicht. Im Detail erklärte er, was zu tun sei, um solch ein Mini-Sonnenkraftwerk für die eigenen oder gemieteten vier Wände zu verwirklichen. Gleich vorweg, es ist simpel. Im Grunde braucht es einen Platz zum Aufhängen und eine Steckdose.

Ähnlich überschaubar wie die Installation erschienen auch die Kosten. Zwei Module mit einer Leistung von 600 Watt kosten rund 1100 Euro. Bei einer Einsparung von 180 Euro im Jahr habe sich die Anlage in etwas mehr als sechs Jahren amortisiert. Da die Stadt die Installation solcher PV-Anlagen mit 30 Prozent der Kosten, maximal 300 Euro, unterstützt, reduziere sich die Amortisationszeit auf viereinhalb Jahre. Eindrücklicher beschrieb Müller die Bedeutung der 300-Watt-Anlagen mit der Reichweitenrechnung für Elektroautos. Denn mit der Energieausbeute einer solchen Anlage über ein Jahr könne ein Elektroauto über 2000 Kilometer weit kommen. Es sei nicht oft so einfach, das Klima als auch den eigenen Geldbeutel zu schonen.

Dass dieser Satz in Schwetzingen grundsätzlich gelte, machte das kurfürstliche Klimaschutzteam mit Patrick Cisowski, Stefanie Dott und Catrin Nähr mit ihrer neuen Broschüre deutlich. Oberstes Ziel, so Dott, sei das Einsparen von CO2-Emissionen. Hierfür habe die Stadt verschiedenste Förderprogramme aufgelegt. Dabei würden Photovoltaikanlagen auf dem Dach mit maximal 1000 Euro, Batteriespeicher mit höchstens 1500 Euro und die vorgestellten Balkonmodule mit maximal 300 Euro gefördert. Im Bereich Mobilität, so Cisowski, könnten elektrische Lastenfahrräder genau wie Elektromopeds mit 30 Prozent bis maximal 500 Euro gefördert werden. Die frisch gedruckte Broschüre mit allen Fördermöglichkeiten und vielen Klima- und Umweltschutz-Tipps liegt kostenlos zum Mitnehmen in den Eingangsbereichen vom Rathaus und der Stadtinformation aus.

