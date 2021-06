Klima – wie handeln wir verantwortlich?

„Der Klimawandel in Deutschland und Europa – wie handeln wir weise und verantwortlich?“ Dieser Frage geht ein Vortrag in der Volkshochschule am Montag, 28. Juni, 19 bis 20.30 Uhr nach. Er findet in Kooperation mit „Scientists for Future Heidelberg, dem Evangelischen Diakonieverein, der Evangelischen Erwachsenenbildung Rhein-Neckar-Süd und der Städtischen Stabsstelle Klimaschutz, Energie und Umwelt statt.

Die Temperaturen in Deutschland und Europa sind im vergangenen Jahrzehnt stärker gestiegen als im weltweiten Durchschnitt. Die Auswirkungen des Klimawandels werden immer deutlicher spürbar und das nicht nur in Form von Extremwetter. Die Veränderungen betreffen viele Bereiche und Ökosysteme und stellen uns vor große Herausforderungen. London wird im Jahr 2050 ein ähnliches Klima haben wie Barcelona heute. In Schwetzingen könnten Ende des Jahrhunderts die Sommer so heiß und trocken sein wie heute in Palermo. Was verändert sich wie? Wie handeln wir weise und verantwortlich? Was sagt die Forschung? Darum geht es in dem Vortrag, der gebührenfrei ist. vhs