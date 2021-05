Klimaschutz in Schwetzingen: Er kann nur gelingen, wenn alle mitmachen

Es ist der erste Klimaschutzbericht den die Stadt vorlegt und er schien am Ratstisch bei der jüngsten Sitzung sichtlich Eindruck zu machen. Die Kenntnisnahme des Berichts verlief jedenfalls durchweg wohlwollend. Oberbürgermeister Dr. René Pöltl ließ in seinen Ausführungen keinen Zweifel daran, dass dieser 51-seitige Bericht sehr deutlich und detailliert aufzeige, was bis dato alles angegangen wurde und vor allem was noch anzugehen sei. Klimaschutz sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die nur unter der Bedingung gelänge, wenn alle Kräfte an einem Strang zögen. Und genau das wird beim Lesen dieses Berichts überdeutlich.

Dabei macht sich Pöltl hier etwas Sorgen. Denn derzeit laufe im Bereich Klimaschutz fast alles, was die Stadt unternehme, unter dem Label freiwillige Aufgabe. Heißt, die Förderung von Bund und Land sei nicht ausreichend.

Doch Maßnahmen zur Reduktion von CO2-Emissionen und damit der Begrenzung des Klimawandels sollten keinesfalls unter dem Label freiwilliger Leistungen laufen. In den Augen des Oberbürgermeisters gehören sie in den Kernbereich staatlichen Handelns. Natürlich sei der Klimaschutz nicht alles, aber ohne Klimaschutz sei bald alles nichts.

Daraus folgt für den Oberbürgermeister, dass das finanzielle Gerüst für den Klimaschutz deutlich ausgebaut werden muss. Der Klimaschutz müsse vor Ort umgesetzt werden, aber finanzieren müssen ihn Berlin, Stuttgart und Brüssel. „Wir kommen hier nur gemeinsam voran.“

Elke Ackermann-Knieriem (SFW) betonte, dass der Bericht durchaus Optimismus verbreite. Weil er den Klimaschutz nicht nur als Herausforderung, sondern auch als Chance beschreibe. Neue Wertschöpfung erlaube hohe Lebensqualität. Zugleich sagte sie aber auch, dass der einfache Umstieg von Verbrenner auf Elektro oder der Ersatz eines alten durch einen neuen Kühlschrank nicht per se zielführend sei. Wenn man Produktion und Entsorgung berücksichtige, bleibe die Ökobilanz hier nicht ganz so sauber.

Schwer habe es die Stadt auch, weil nicht unerhebliche Emissionseinflussfaktoren, wie die Autobahn oder der Ausbau der Bahnverbindungen, außerhalb der Verfügungsgewalt der Stadt lägen. Für Schwetzingen bedauerte sie, dass die Stadt im Bereich Zubau von Photovoltaikanlagen (PV) nur einen sechsten Platz belege. „Hier müssten wir verstärkt tätig werden.“ Ein durchaus wichtiger Punkt.

Doch OB Pöltl erinnert daran, dass dies vor allem mit der Entwicklung von Neubaugebieten in den Nachbargemeinden zu tun habe und gerade an den denkmalgeschützten Gebäuden PV-Anlagen nur schwer bis gar nicht zu verwirklichen seien.

Dr. Susanne Hierschbiel (Grüne) lobte zu anfangs die Bemühungen rund um die Mobilität. Vom Ausbau der Ladesäulen für Elektroautos, über das Fahrradleihsystem VRN-Nextbike bis zu Carsharing-Angeboten habe die Stadt einiges erreicht. Noch Luft nach oben konstatierte sie dagegen beim öffentlichen Nahverkehr und bei der nachhaltigen Wärmeversorgung für die städtischen Wohnhäuser.

Und auch bei den Radwegen gebe es noch zu tun, um das subjektive Sicherheitsgefühl zu steigern. Erst wenn dies gegeben sei, würden die Menschen wirklich in großer Zahl umsteigen. Ganz grundsätzlich forderte sie mehr Investitionen. So glaubt sie, dass der Personaldecke im Bereich Klimaschutz zu dünn sei und ausgebaut werden muss. Ja, es koste Geld, aber es komme unseren Kindern zugute und sei damit gut angelegtes Geld.

Für Markus Bürger (CDU) ist der Bericht ein Ausdruck dafür, dass es die Stadtverwaltung mit dem Klimaschutz wirklich ernst meine und mit gutem Beispiel voran gehen will. Das wichtigste an diesem Bericht ist in seinen Augen aber das Sensibilisierungspotenzial in Richtung der Bürger. Nur wenn man stetig mit den Erfordernissen und den Möglichkeiten konfrontiert werde, würden Gewohnheiten hinterfragt, so dass Verhalten verändert werden kann. Vermisst hat der Mann den Sektor Müllvermeidung und Umweltschutz. Die Stadt habe aber in seinen Augen ein Müllproblem, das angegangen werden müsse. Pfandsysteme in der Gastronomie sind für den CDU-Mann angezeigt.

Robin Pitsch (SPD) betonte, dass Klimaschutz vor allem eine staatliche Aufgabe sei und die Verantwortung nicht allein beim Bürger abgeladen werden könne. Darüber hinaus beginne die Arbeit mit diesem Bericht erst. Klimaschutzkonzept und nun der Bericht seien Handlungsaufforderungen. Ein Ansatz, den auch Dr. Christian Lorentz (FDP) durchaus teilte. Klimaschutz sei für ihn aber in Abgrenzung zur SPD-Sicht eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Der Staat alleine schaffe hier keine Wende. Das gelinge, das sagte auch Haydar Sahin (ABS), nur gemeinsam mit dem Bürger.

Und dazu gehöre, so Werner Zieger (Linke), unbedingt der soziale Ausgleich. Er bezweifelte nicht einen Moment die Notwendigkeit des Klimaschutzes, aber er müsse, wenn er erfolgreich sein wolle, sozial abgefedert werden. Nicht jeder könne sich eine Fassadendämmung, eine neue Heizung oder gar ein Elektroauto leisten. Wenn der Klimaschutz sich zum sozialen Spaltpilz entwickle, sei er gescheitert. „Um das Klima effektiv und nachhaltig zu schützen, müssen wir alle Menschen mitnehmen.“ ske