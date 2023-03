Klimaschutztag mit den Partnergemeinden

Große Lösungen müssen her, damit der Klimawandel aufgehalten wird. Aber auch kleinere Aktionen auf kommunaler Ebene können dafür ein erster Grundstein sein. Daher haben sich die Partnerstädte Schrobenhausen und Schwetzingen dazu entschlossen, bei einem gemeinsamen Klimaschutztag am 18. März in Karlshuld im dortigen Haus im Moos genau das zu tun und eine erweiterte gemeinsame Partnerschaftsurkunde zu unterzeichnen. An diesem Tag ist darüber hinaus eine Podiumsdiskussion zum Thema „Die Rolle der Kommunen im Kontext der Klimakrise – unsere Stadt wird immer wärmer“ geplant sowie zwei Impulsvorträge.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Den Auftakt der Veranstaltung macht nach den Grußworten die Podiumsdiskussion. Als Vertreter aus dem Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg, wird Staatssekretär Dr. André Baumann aus Schwetzingen auf dem Podium begrüßt.

Komplettiert wird die Runde von den Umweltbeauftragten der beiden Städte, Maike Berkemeier (Schwetzingen) und Tobias Kern (Schrobenhausen) Umweltreferentin Claudia Fiß, Steffi Klatt, Geschäftsführerin und Leiterin des Fachbereiches Umweltbildung am Haus im Moos und dem Schrobenhausener Jugendstadtrat Felix Kirberg als kritische Stimme der Jugend. Die Moderation übernimmt Jana Gerstmair, Leiterin der Volkshochschule Schrobenhausen.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Öffentlicher Raum Schwetzingen widmet neue Motivbänke großen Persönlichkeiten Mehr erfahren Mitmachaktion am ersten Märzwochenende Schlossgarten Schwetzingen: Die Gartenzwerge ziehen ein! Mehr erfahren Schwetzingen Diskussion zu Gebühren in Kitas Mehr erfahren

Für interessierte Besucher besteht die Möglichkeit, sich während der Pausen die beiden Ausstellungen „Moore und Klimaschutz“ und „Von Schwetzingen nach Neuschwetzingen“ anzusehen. Neben der Wiederentdeckung Neuschwetzingens und der Begründung der offiziellen Städtepartnerschaft 2018 zeigen die Schautafeln, vor welchen klimabedingten Herausforderungen der Schwetzinger Schlossgarten und das bayerische Donaumoos stehen. Zusätzlich erfahren die Leser, wie die Partnergemeinden ihren Weg in die Klimaneutralität beschreiten.

Zwei Impulsvorträge

Am Nachmittag finden zwei Impulsvorträge statt. Im ersten Vortrag wird als Referent Professor Dr. Hartmut Troll, Gartenkonservator der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg über die Klimafolgenanpassung im Schwetzinger Schlossgarten berichten. Im zweiten Beitrag wird der Donaumooszweckverband darüber informieren, „Warum sind feuchte Moore so wichtig für den Klimaschutz?“. Beginn des Klimaschutztages ist um 10 Uhr, das Ende wird voraussichtlich gegen 15.30 Uhr sein. Besucher aus beiden Städten sind herzlich willkommen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. zg

Info: Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es unter https://www.schrobenhausen.de/de/Aktuelles/Klimaschutz/Klimaschutztag