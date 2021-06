Klimawandel in der Kirche

Die Entspannung der Corona-Lage macht es möglich: Bei den Dreharbeiten zum Online-Gottesdienst „For yours soul“ dürfe jetzt auch eine kleine Gemeinde vor Ort mitfeiern, heißt es in einer Einladung der evangelischen Kirchengemeinde. Er findet am Mittwoch, 23. Juni, ab 19.30 Uhr im Garten des Melanchthon-Hauses statt Bei schlechtem Wetter werden sich die Dreharbeiten im Lutherhaus abspielen.

AdUnit urban-intext1

Das Thema lautet diesmal „Church for future“. Es gehe um den Klimawandel, den Versuch, seine Folgen abzumildern, und um die Frage, welchen Beitrag die Kirchen und der christliche Glaube insgesamt zur Lösung dieses Menschheitsproblems leisten können, heißt es in der Einladung.

Die Landtagsabgeordneten André Baumann (Grüne) und Andreas Sturm (CDU) sowie Felix Lindenmeier von „Fridays for Future“ suchen nach Brücken zwischen Klimaschutz und Wirtschaft. Pfarrer Steffen Groß und Sibylle Wegner wollen wissen, ob der christliche Glaube eine gemeinsame Basis für diese Suchesein kann. Und die Musik kommt zum ersten Mal bei for your soul von Cris Cosmo und Tobias Nessel (Schlagzeug). Sie spielen Pop, Reggae und HipHop: Bessere Musik für eine bessere Welt.

Sibylle Wegner ist Umwelt- und Klimaschutzexpertin der evangelischen Kirchengemeinde und weiß als Fotografin von der Schönheit,aber auch der Zerbrechlichkeit der Schöpfung. André Baumann ist Landtagsabgeordneter, Staatssekretär im Umweltministerium und nicht nur von Berufs wegen Klimaschützer. Andreas Sturm, ebenso Landtagsabgeordneter, will „eine kluge und innovative Energiepolitikund Umweltpolitik ohne Ideologie“. Und Felix Lindenmeier sagt: „Wir müssen der Politik laut und stark Druck machen, damit wir das 1,5 Grad-Ziel erreichen“.

AdUnit urban-intext2

xxxxx

Die gemeinsame Suche nach neuen Wegen für Ökonomie und Ökologie hat ihren Ort im Gottesdienst. Denn den Garten der Schöpfungzu bebauen und zu bewahren ist eine Aufgabe, die Gott den Menschen schon ganz am Anfang der Bibel ins Herz legt. Deshalb wird christlicher Glaube beim Thema Umwelt- und Klimaschutz notwendig politisch und sucht das Gespräch mit den Verantwortlichen in derGesellschaft. „Wir haben vom Evangelium her etwas beizutragen zu den großen Herausforderungen der Zeit“, betont Pfarrer Steffen Groß. „Die Bibel gibt uns die Inspiration, und im Gebet schöpfen wir dafür Kraft.“

Es stehen maximal 30 Plätze für die Mitfeiernden zur Verfügung. Derjenige, der dabei sein möchte, muss eine medizinische Maske tragen, den Mindestabstand einhalten und zuvor seine Kontaktdaten angeben. zg

AdUnit urban-intext3