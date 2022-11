Kluge Neuinterpretation des Sündenfalls

Wir alle kennen das Buch aller Bücher, kennen darin die Geschichte des Sündenfalls. In Ann-Kathrin Wasles „Mandragora“ – die Autorin stammt aus Schwetzingen – einem mystischen Urban-Fantasy-Roman, wird die Vertreibung aus dem Paradies in den Mittelpunkt gestellt: Sie wird an historischen Personen bis hinein in die Gegenwart durchexerziert und am Ende auf kluge und überraschende Weise neu interpretiert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Prag heute: Lucián wird überraschend in den alten Glockenturm eingeladen, wo sich eine Handvoll unsterblicher Geistwesen versammelt hat. Unter ihnen befindet sich Nyoka, die Schlangenfrau mit den „goldenen Augen im schwarzen Gesicht“. Nyoka, die zu Eva im Paradies sagte: „An dir liegt es, jeden Tag aufs Neue zu entscheiden, was du mit der Zeit, die dir gegeben wurde, tun willst.“ Und: „Du könntest mehr sein. So viel mehr.“

Wie Nyoka sich durch die Zeitgeschichte windet und stets an der Seite derer auftaucht, die sie für würdig erachtet, unerwartet, nicht immer erwünscht, erzählt die 1987 geborene Autorin mittels zahlreicher Rückblenden und mit großer Nähe zu ihren Figuren. Freiheit und Ehrgeiz sind dabei Nyokas Leitmotive. Und so stand sie Kleopatra in ihrer letzten Stunde bei, führte Jesus dazu, sich zum Retter der Welt aufzuschwingen, ermutigte Gaudí in seiner Todesstunde, den Bau der ehrgeizigen Sagrada Família zu verwirklichen, und flüsterte Mozarts Schwester Nannerl zu: „Du könntest ebenfalls komponieren (...) Du hast das Zeug zu einer großen Pianistin.“ Auch der stummen Libue verhalf sie einst, die Stadt Prag zu gründen. Ihre neueste Mission? Lucián soll mittels eines Apfels die Wahrheit über seine Muse Libue erkennen.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Neuerscheinung Briefwechsel von Ingeborg Bachmann und Max Frisch veröffentlicht Mehr erfahren

Ann-Kathrin Wasle, die in Schwetzingen aufgewachsen ist und bei Karlsruhe lebt, begann während ihres Mathematikstudiums, historische Romane zu schreiben. In ihrem neuen Werk lässt sie Ehrgeiz und Freiheit versus Liebe und Zufriedenheit miteinander ringen, lässt sie so lange um die eigene Achse kreisen, bis sie sich aus den Kategorien Gut und Böse, Schwarz und Weiß lösen und neu ordnen.

Denn einerseits kann Ehrgeiz die Lebenszufriedenheit empfindlich stören und freie Entscheidungen zur Qual und einem „Niemals genug“ werden lassen. Andererseits ist es ein großes Glück, wenn man von gesundem Ehrgeiz geleitet, seinen ganz eigenen Weg findet. Wasle zeigt das an Nannerl und Lucián. Nannerl wird am Ende zwar nicht selbst Musikerin, findet aber ihre Berufung darin, Mozarts Werke der Nachwelt zugänglich zu machen. Und auch Lucián begreift letztendlich, dass er sich Libue entgegenstellen und seine eigene Persönlichkeit entwickeln musss.

Sprachlich flüssig und spannend zu lesen, verwebt die Schwetzingerin Ann-Kathrin Wasle dabei Mystik mit exakt recherchierter Historie und führt die Fäden schließlich in einem philosophischen Ansatz zusammen, der den Menschen Freiheit behutsam und nicht in blinder Hörigkeit von Obrigkeiten anrät. Mit „Mandragora“ ist Ann-Kathrin Wasle ein lesenswerter Roman gelungen, der den Sündenfall neu interpretiert und Diskussionsstoff für ein breites Publikum bietet.