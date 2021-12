Schwetzingen. Normalerweise werden am zweiten Weihnachtsmarktwochenende offizielle Delegationen, Standbetreiber und Bühnengruppen zum beliebten Städtepartnerschaftswochenende in Schwetzingen begrüßt, dem Höhepunkt im Jahreskalender der internationalen Begegnungen. Aufgrund der anhaltenden Corona-Krise müssen die schon lange schmerzlich vermissten persönlichen Begegnungen aber noch ein weiteres Mal pausieren (wir berichteten).

Als Zeichen der Verbundenheit und um allen Interessierten in der Weihnachtszeit trotzdem einen internationalen Gruß aus den Partnerstädten anbieten zu können, hat sich Katrin Korf, Städtepartnerschaftsbeauftragte im Rathaus, etwas einfallen lassen und ein Kochbüchlein mit internationalen Spezialitäten aus allen Partnerstädten zum Nachkochen entwickelt. Liebhaber kulinarischer Genüsse finden darin mehrgängige weihnachtliche Menüs aus Lunéville (Frankreich) Pápa (Ungarn) Spoleto (Italien), Fredericksburg (USA), Wachenheim, Karlshuld und Schrobenhausen, die für die jeweilige Region oder das Land typisch sind.

Das Cover des Kochbüchleins. © Stadt

Das Besondere daran: alle Rezepte wurden von in Schwetzingen bestensbekannten Akteuren zur Verfügung gestellt, darunter Marie Viroux, die seit Jahren den Stand der Stadt Lunéville auf dem Schwetzinger Weihnachtsmarkt betreibt, oder Kati Boros, die als Dolmetscherin die Städtepartnerschaft mit Pápa seit Anbeginn begleitet. Aus Spoleto wartet die staatliche Gastronomie- und Hotelleriefachschule „Istituto Alberghiero“ mit leckeren Rezepten auf, die Empfehlungen aus Wachenheim stammen von Weinprinzessin Svenja I. und in Fredericksburg, Karlshuld und Schrobenhausen haben sich die Partnerschaftsvereine eingebracht. Abgerundet werden die Beiträge durch leckere Kreationen aus der Feder der Mediterranen Kochgesellschaft 2000 Schwetzingen. In den Partnerstädten ist das Projekt gut angekommen, Schrobenhausen überlegt sogar, im nächsten Jahr die Idee für seine Partnerstädte aufzugreifen.

Duft in die Stadt bringen

Im Städtepartnerschaftsbüro hofft man, dass mit dem Kochbüchlein der Duft internationaler Speisen auch ohne Weihnachtsmarktteilnahme durch Schwetzingen weht und blickt hoffnungsvoll auf nächstes Jahr. Bis dahin verbleibt neben vielen weiteren Vor-, Haupt- und Nachspeisen ein „Bon appétit“ etwa zur französischen Gänseleberpastete, „Jó étvágyat“ zur ungarischen Fischsuppe, „Buon appetito“ zu italienischen Strangozzi mit Trüffel, „Enjoy your meal“ zum Truthahn à la Fredericksburg, „Guten Appetit“ zum Saumagen-Carpaccio oder zu Apfelrosen mit Konfitüre und „An Guadn“ zu Sauerkraut mit Würstchen oder bayerischer Creme mit Zimtsternen. zg

Info: Das Koch-Booklet ist in der Touristinformation, Dreikönigstraße 3, für 9 Euro erhältlich. Als Appetitmacher gibt es Fotos aus dem Buch unter www.schwetzinger-zeitung.de

Rezeptidee aus Lunéville/Frankreich: Bûche roulée de chocolat



Zutaten (für 6 Personen): 100 ml Wasser, 275 g Zucker, 4 Eier, 125 g Mehl, 1 Prise Salz, 200 ml Schlagsahne, 50 g Butter, 200 g Backschokolade Zubereitung: Für den Sirup Wasser und 150 g Zucker in einem kleinen Topf bei schwacher Hitze erhitzen. Abkühlen lassen. Backofen auf 180 Grad vorheizen. Eiweiß vom Eigelb trennen. Das Eigelb mit 125 g Zucker in einer Schüssel mit einem Schneebesen verrühren, bis es weiß wird. Gesiebtes Mehl hinzufügen. Das Eiweiß in einer anderen Schüssel steif schlagen und mit einem Spatel vorsichtig in das Eigelb einarbeiten und eine Prise Salz hinzufügen. Die Masse auf ein mit leicht geöltem Backpapier ausgelegtes Backblech geben. Die Oberfläche mit einem Spatel glatt streichen und zehn Minuten backen. Den Biskuit aus dem Ofen holen und auf einer mit Backpapier ausgelegten Arbeitsfläche wenden. Oberes Backpapier entfernen. Trockene Ränder abschneiden und mit einem Pinsel den Sirup auf dem Biskuit verteilen. Den Biskuit einrollen, solange er noch warm ist und auf Raumtemperatur abkühlen lassen. Schlagsahne und Butter in einem Topf erhitzen. In einer Schüssel die Schokolade in Stücke brechen und mit der heißen Sahne aufgießen. Mit einem Schneebesen verrühren bis eine homogene Creme entsteht. Mit einem elektrischen Mixer fein schlagen. Biskuit ausrollen und die Hälfte der Schokoladencreme mit einem Spatel darauf verteilen. Den Biskuit einrollen und fest in Frischhaltefolie einwickeln. Mindestens eine Stunde im Kühlschrank ruhen lassen. Den Rest der Schokoladencreme außen auf dem Stamm verteilen und mit Himbeeren dekorieren.

