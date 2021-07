Kolpingsfamilie „Schnitzel to go“ im Pfarrgarten

Ketsch. Die Corona-Pandemie machte erfinderisch und so bietet die Kolpingsfamilie auch in diesem Sommer anstelle des traditionellen Fests „Schnitzel to go mit Kuchenwundertüte“ an: Am Sonntag, 25. Juli, von 11.30 bis 14 Uhr werden die Selbstabholer im Pfarrgarten von St. Sebastian erwartet. Anmelden kann man sich ab sofort bis Mittwoch, 21. Juli, bei Familie Rey unter Telefon 06202/6 48 62. Kuchenspenden (um Anmeldung wird gebeten) sind erwünscht, teilt die Kolpingsfamilie mit. Abgabe der Kuchenspenden ist am Samstag, 24. Juli, von 17 bis 18 Uhr. Mit dem Erlös werden soziale Projekte bedacht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1