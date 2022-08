Kommune sollte ein Vorbild sein

„Eine Kooperationsvereinbarung der Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises zum Klimaschutz ist jetzt geschlossen worden. Viel Papier, viel Tamtam und wenig Wirkung? Die Probleme sind doch seit langem bekannt. Schwetzingen hat sein Klimaschutzkonzept, noch vor der Ukraine-Krise, beschlossen. Was ist daraus bereits ausgeführt worden? Der Hinweis auf Reduzierung auf fünf Tonnen CO2 pro Bürger bis zum Jahr 2030 ist doch nur eine Worthülse. Es ist anzuführen, was bisher tatsächlich getan wurde“, fordert Dieter Goldschalt als Pressesprecher der im Gemeinderat vertretenen Aktiven Bürger Schwetzingen und Umgebung (ABS).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die ABS schreibt: „Unser Wirtschaftsminister Habeck empfiehlt den Bürgern, Energie zu sparen, in dem das Duschen auf ein Mindestmaß begrenzt wird und Heizungen im Winter reduziert werden. Der Landtagsabgeordnete der Grünen Dr. Baumann mahnt die Bürger zum Energiesparen. Er appelliert: ,Es geht um einfache Dinge, die in der Summe viel bewirken können! Regelmäßig das Eisfach abtauen, Heizungspumpe und Duschkopf wechseln oder in Büros die Beleuchtung auf LED umstellen – das senkt den Verbrauch enorm. Und wenn viele das machen, bringt das in der Summe wirklich richtig was.’ Dem kann man nur zustimmen. Wir sollten uns aus dem Komfortstatus der vergangenen Jahre lösen. Aber kann der oder die, die im Niedriglohnsektor beschäftigt sind, noch sparen?“

Die Aktiven Bürger möchten darauf hinweisen, dass die öffentlichen Verwaltungen mit gutem Beispiel vorrangehen sollten. Wie sagte Dr. Baumann: „Die Wirkung im Kleinen.“ Aber die sollte nicht vor den öffentlichen Verwaltungen halt machen. Manche Kommunen haben dies durch Schließung von Hallenbädern schon publikumswirksam propagiert. Aber weiteres Sparen im Kleinen wird nicht erwähnt. Wie heißt es im ersten Klimaschutzbericht aus dem Jahr 2021: „Im Bereich der privaten Haushalte und der Unternehmen kann die Stadt Impulse setzen und Informationen weitergeben, ein agierender Aktivator sein und als Vorbild fungieren.“

Mehr zum Thema Klimaschutz Mitwirkung der Kommunen sind vonnöten Mehr erfahren Leserbrief Nicht auf Geothermie versteifen Mehr erfahren

Dazu die ABS: „Die Bürger würden sich sicher mehr engagieren, wenn sie sehen würden, dass die kommunale Verwaltung mit gutem Beispiel beim Einsparen im Kleinen vorangehen würde. Hat die Verwaltung ihren Stromverbrauch während der Arbeitszeit durch Installation von Solarzellen auf ihren Gebäuden reduziert? Nein! Hat sie den Warmwasserverbrauch in irgendeiner Weise reduziert in kommunalen Immobilien oder durch den Einsatz erneuerbarer Energien effizienter gestaltet? Hat sie eine Anweisung gegeben, die vorhandenen Klimaanlagen geringer einzustellen? Hat sie einen hydraulischen Abgleich der Heizungsanlagen in ihren Immobilien durchführen lassen? Hat sie auf eine intelligente Warmwasserbereitung in ihren Gebäuden geachtet? Hat sie den Einsatz von Latentspeichern geprüft? Es gäbe den Bürgern sicher einen Antrieb sich dem guten Beispiel der Stadtverwaltung anzuschließen, wenn sie in dem Sinne eines Sparens im Kleinen handeln würde“, so die Pressemitteilung Goldschalts.

Verwaltung soll Schritte nennen

„Die ABS würden es begrüßen, wenn die Stadtverwaltung sich hierzu äußern würde und Beispiele nennen könnte, was sie bisher getan hat und was sie zukünftig tun will“, so die ABS. Das Klimaschutzkonzept stamme aus dem Jahr 2018 und habe nun bereits vier Jahre auf dem Buckel. Sind die im Klimaschutzprojekt genannten Ziele wirklich Ziele oder nur eine populistisch aufgeblähte Worthülse der Verwaltungsleitung? Unser Stadtrat Haydar Sahin bemerkte in der Gemeinderatssitzung am 19. Mai 2021 bereits , dass Klimaschutz nur mit den Bürgern möglich ist. Sicher ist es richtig, dass die Stadtverwaltung keinen Einfluss hat auf die Grundtendenz volkswirtschaftlichen Klimaschutzes. Hier sind die Verantwortlichen in Bund und Land gefordert. Aber eine Schlagzeile in dieser Zeitung lautete: ,Grüne Wirtschaft – ist sie überhaupt zu schaffen?’ Nur was tun die von den Bürgern gewählten Repräsentanten? Sie tun nichts, was das grundsätzliche Übel eines auf Konsum und Rendite auf Teufel komm raus ausgerichteten Wirtschaftssystems verändert“, so Goldschalt.

Durch den Krieg in der Ukraine werde uns vor Augen geführt, dass die Abkehr von fossilen Brennstoffen dringender denn je notwendig ist. Aber unser Konsumverhalten sei insgesamt schädlich für uns alle. Jetzt den Bürgern auf private Sparmaßnahmen einzuschwören, möge kurzfristig hilfreich sein, ändere aber nichts am grundsätzlichen Dilemma von überbordendem Konsum und Klimaschutz. Energieeinsparung sei nur eine Facette.

Abschließend heißt es: „Wir als ABS vermissen, dass die Komplexität des Themas nicht in den Vordergrund gestellt wird. Unsere gewählten Repräsentanten verlieren sich in Kleingeisterei. Dr. Baumann ist täglich medienpräsent. Leider bringt er keine neuen Ideen. Er bewährt sich in altbackenen Dingen. Im Übrigen sollte auch der ohne Genehmigung erfolgte Einbau von Kaminöfen Gegenstand einer öffentlichen Diskussion sein. Ein offener Kamin mit hohem CO2-Austoß ist kein Objekt, das den Klimaschutz fördert. Wer Wasser predigt und selbst Wein trinkt, verhält sich nicht korrekt. zg