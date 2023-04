Kommunion für insgesamt 84 Kinder in Schwetzingen

Schwetzingen / Plankstadt. In bislang vier Gottesdiensten in Plankstadt und Schwetzingen ist die Erstkommunion gefeiert worden. Am kommenden Samstag finden dann noch zwei Gottesdienste in Oftersheim statt. Insgesamt empfingen 84 Kinder der Kirchengemeinde die erste heilige Kommunion, ist von der Seelsorgeeinheit in einer Pressemitteilung zu erfahren.

Mit dem Gottesdienst ging eine intensive Vorbereitungszeit zu Ende: In den Gruppenstunden, Gottesdiensten und Familientüten gab es so einiges zu entdecken. Auch unsere Kommunionkinder sind somit zu Entdeckerinnen und Entdecker geworden – und zugleich ein lebendiger Schatz für unsere Gemeinde.

Zu Beginn des Gottesdienstes erneuerten sie ihr Taufversprechen. Zuvor wurde ihre Erstkommunionkerzen an der Osterkerze entzündet. Beim Lied „Einfach spitze, dass du da bist…“ war die ganze Festgemeinde zu „Spiritual Aerobic“ zum Mitmachen eingeladen.

Auch die Kinder waren immer wieder miteinbezogen: Sie übernahmen das Kyrie, einen Teil in der Katechese und die Fürbitten. Schließlich empfingen sie zum ersten Mal die Kommunion.