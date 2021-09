Komponistin vermittelt Wissen

Infolge der Mitgliedschaft der Stadt Schwetzingen im internationalen Verein „Europäischen Mozartwege“ sowie einer engen Zusammenarbeit mit der Stadt Brünn in Tschechien veranstaltet das Schwetzinger Klavierstudio Worm-Sawosskaja für begabte Kinder und Jugendliche einen Kompositionskurs mit bekannter tschechischen Komponistin Katerina Pinosova-Ruzickova.

Geeignet ist dieser Kurs für Kinder ab zehn Jahren mit Notenkenntnissen sowie Jugendliche und Erwachsene mit mindestens drei Jahren Erfahrung im Klavierunterricht. Der Kurs findet ab 2. Oktober immer samstags jede dritte Woche im Klavierstudio Worm-Sawosskaja statt. Es gibt 13 Unterrichtseinheiten im Einzel- oder Doppelunterricht. Die Kompositionen sollen beim Schülerkonzert des Klavierstudos am Samstag, 9. Juli 2022 im Palais Hirsch in Schwetzingen uraufgeführt werden. Eine Anmeldung ist bis Donnerstag, 30. September, unter der Nummer 0172/75 07 439 oder per E-Mail an t.worm-sawosskaja@web.de möglich. zg