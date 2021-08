Konfirmation ganz individuell

Zum zweiten Mal nach 2020 hat die evangelische Kirchengemeinde ihre Konfirmationsgottesdienste an Stationen gefeiert. 35 Jugendliche übernahmen dabei selbst die Verantwortung für ihren christlichen Glauben und wurden ganz individuell gesegnet. 25 Ehrenamtliche waren dafür an zwei Wochenenden in Lutherhaus und Stadtkirche aktiv und leisteten mehr als 120 Arbeitsstunden, schreibt die Kirchengemeinde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im 15-Minuten-Takt durchliefen die Konfirmanden dabei mit ihren Angehörigen vier verschiedene Stationen: Zu Beginn des Stationen-Gottesdienstes erinnerten sie sich mit Diakonin Margit Rothe an ihre Taufe. An der zweiten Station wartete eine Ausstellung mit Eindrücken und Ergebnissen aus der Konfizeit. Während die Angehörigen die Ausstellung anschauten, drückte jeder Konfirmand einen bunten Handabdruck auf das neue Konfikreuz der Kirchengemeinde. „Auch wenn die Konfis ihre Konfirmation einzeln feiern, hinterlassen sie zusammen ihre ganz individuellen Spuren“, freute sich Pfarrerin Franziska Beetschen über das bunte Kreuz. Es wird in Zukunft die Konfirmanden- und Jugendarbeit begleiten.

An der dritten Station nahmen die Konfirmanden Videobotschaften für Freunde und Verwandte auf, die nicht dabei sein konnten. Parallel schrieben ihre Angehörigen gute Wünsche auf und füllten damit ein Segensglas. Es wurde als Andenken den Konfirmanden überreicht. Höhepunkt war dann die Einsegnung in der Stadtkirche. Zu festlichen Orgelklängen zog jeweils einer der jungen Leute mit den Pfarrern, Familie und Paten ins Gotteshaus ein und antwortete mit einem sicheren „Ja, mit Gottes Hilfe“ auf die Konfirmationsfragen. Neben dem Segen gab es auch Geschenke: einen Karabinerhaken in Fischform. „Er erinnert dich daran, dass du auf Gottes Hilfe zählen kannst, auch wenn dir das Wasser mal bis zum Hals steht“, gaben die beiden Pfarrer Steffen Groß und Franziska Beetschen den Konfirmanden mit.

Bemerkenswert war die überragende Spendenbereitschaft: Insgesamt kamen 3500 Euro als Kollekte zusammen. Davon geht jeweils die Hälfte an die Jugendarbeit der Kirchengemeinde und an Katastrophenhilfe der Diakonie, die derzeit den Flutopfern an der Ahr zur Seite steht. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2