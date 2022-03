Kongress und Austausch online

Die Kongressserie 2021/2022 der Jehovas Zeugen dreht sich um das Thema Glaube. Das Programm unter dem Motto „Stärke deinen Glauben!“ wurde im Vorfeld aufgezeichnet. Der Videostream wird von der Gemeinde Schwetzingen am Sonntag, 13. März, angesehen. Im Nachhinein gibt es per Videokonferenz die Möglichkeit zum gemeinsamen Austausch über Inhalte der Tagung.

Das Programm kann bereits jetzt auf der Website jw.org unter „Publikationen“/„Bücher & Broschüren“ eingesehen werden. Weitere Informationen sowie den kostenlosen Zugang zur Tagung können über die Nummer 06202/2 12 56 erfragt werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Dort wird auch erklärt, dass die Jehovas Zeugen bereits seit März 2020 pandemiebedingt keine Präsenzgottesdienste mehr durchführen und sich weltweit konsequent auf digitale Wege umgestellt haben. Dadurch versuchen sie weiterhin, ihre Gesundheit sowie die ihres Umfelds so gut es geht zu schützen, heißt es. Darum führen auch Jehovas Zeugen in Schwetzingen ihre Gottesdienste aktuell nur per Videokonferenz durch. zg

