Konkretes zu Komplexem

Staatssekretär und Landtagsabgeordneter Andre Baumann kam ans Hebel-Gymnasium, um mit den Gemeinschaftskunde-Leistungskurs der Jahrgangsstufe 1 über Politik zu sprechen. Da er selbst vor fast 30 Jahren hier sein Abitur abgelegt hatte, folgte er gerne der Einladung der Lehrerin Christiane Graf.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Schüler hatten Fragen zum Stand der Wahlrechtsreform in Baden-Württemberg sowie vor allem zur Energiewende und zum Klima- und Umweltschutz vorbereitet. Der Biologe, der zeitweise auch Jura studiert hatte, gab ihnen einen konkreten Einblick in die komplexen Aushandlungsprozesse in der Demokratie: Es gibt immer viele verschiedene politische Akteure und Interessensgruppen, die an Entscheidungen beteiligt sind oder zumindest ihre partikularen Anliegen einzubringen versuchen.

Besonders gut gefiel den Schülern der konkrete Bezug zu Schwetzingen, zu geplanten Maßnahmen und aktuelle Zielen, die Baumann derzeit als Staatssekretär verfolgt. Sie fragten ihn nach seiner Meinung zu Laufzeitverlängerungen von Atomkraftwerken oder des Mannheimer Kohlekraftwerks. Baumann versprach beschleunigte Genehmigungsverfahren für den Ausbau der Windenergie und zeigte sich auch überzeugt von lokalen und regionalen Lösungen wie Geothermie oder Blockheizkraftwerken.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Des Weiteren berichtete der Politiker, wie weit neue Radschnellwege sowie ein besserer Bahnanschluss Schwetzingens Richtung Heidelberg geplant sind. Er versuche, individuelle Maßnahmen im Alltag umzusetzen – bewussterer Konsum, mehr Fahrrad und Bahn statt Auto sowie Verzicht auf Flugreisen. „Er hat offen und ehrlich Interesse an unserer Sicht und unseren Fragen gezeigt“, meinte eine Schülerin am Ende. zg