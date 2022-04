Konzert der Musikschule - drei Instrumentalisten von besonderer Klasse

Schwetzingen. An der Musikschule findet am Sonntag, 3. April, 17 Uhr ein Konzert mit Klaviertrio-Werken statt. Es spielen Manfred Klein (Klarinette) Friedemann Döling (Violoncello) und Harald Braun (Klavier). Auf dem Programm stehen das Klaviertrio B-Dur, Op. 11 (Gassenhauer-Trio) von Ludwig van Beethoven, das Klaviertrio Nr. 1 von Roland Merkel (Uraufführung) sowie das Klaviertrio (Klarinettentrio) von Johannes Brahms, a-Moll, Op. 114.

Manfred Klein, geboren in Franken, absolvierte an der Musikhochschule in Würzburg sein Orchestermusikstudium im Hauptfach Klarinette mit Auszeichnung. 1971 trat er in den Orchesterdienst beim Sinfonieorchester Baden-Baden ein. Es folgten 1973 die Soloklarinettenstelle in Würzburg und schließlich 1974 bis 2016 die 1. Soloklarinettenposition im Mannheimer Nationaltheaterorchester. Klein unterrichtete über viele Jahre an der Musikhochschule Heidelberg Mannheim, war Mitglied in zahlreichen Festspielorchestern, unter anderem in Bayreuth, Ludwigsburg und Zwingenberg und kammermusikalisch als Solist sowie in Ensembles, zum Beispiel beim Baden-Badener Musiksommer, beim Cantiere Internationale d’ Arte in Montepulciano und bei den Schwetzinger Festspielen tätig.

Solocellist in Mannheim

1964 in Hamburg geboren, studierte Friedemann Döling Violoncello bei Friedrich Jürgen Sellheim in Hannover und Wolfgang Boettcher in Berlin. Von 1987 bis 1990 war er Solocellist in der „Jungen Deutschen Philharmonie“. Seit 1990 ist er Solocellist im Nationaltheaterorchester Mannheim. Ein wichtiger Duo- und Kammermusikpartner war über 20 Jahre sein Vater, der Cembalist Waldemar Döling.

Seit 2004 hat er eine eigene Kammermusikreihe „Unterm Dach“ in Mannheim-Feudenheim. 2017 erschien mit Friedemann Döling beim Label TYXart eine CD „New Works for Cello solo“ mit Kompositionen von Ernst Toch, Wolfgang Fortner, Samuel Adler und Giselher Klebe.

Harald Braun kann auf eine sehr vielfältige 40-jährige musikalische Laufbahn zurückblicken. Als Korrepetitor, Liedpianist, Kammer- und Ensemblemusiker, Chorleiter, Dirigent, Orchestermusiker und Musikvermittler war er 16 Jahre beim Nationaltheater Mannheim tätig. Weitere Stationen waren unter anderem die Staatsoper Stuttgart sowie die Theater in Bremerhaven, Münster und Bremen. Gastverpflichtungen führten ihn beispielsweise an die Opera De Montreal, Israeli Opera, an die Korea National Opera, National Opera of Ukraine, Sofia Opera und zahlreiche Festivals.

Die Musikvermittlung und Heranführung junger Menschen an die Musik liegt Harald Braun besonders am Herzen. Seit Anfang dieses Jahres unterrichtet er im Fach Klavier an der Musikschule Schwetzingen.

