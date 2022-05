Konzert muss ersatzlos entfallen

Aufgrund einer Erkrankung im Ensemble muss das Konzert „Invisible Stream“ mit Jean-Guihen Queyras (Violoncello), Raphaël Imbert (Saxophon), Pierre-François Blanchard (Klavier) und Sonny Troupé (Perkussion) bei den SWR-Festspielen in Schwetzingen am Samstag, 21. Mai, abgesagt werden. Die Veranstaltung entfällt ersatzlos.

Die über den SWR Classic Service erworbenen Tickets werden automatisch zurückerstattet, heißt es in einer Pressemitteilung. Kunden, die ihre Tickets an den offiziellen Vorverkaufsstellen gekauft haben, wenden sich an die jeweilige VVK-Stelle. Über eventim.de erhaltene Tickets müssen direkt bei Eventim zurückgegeben werden.

Goebel statt Labadie dirigiert

© Wolf Silveri

Für die Orchesterakademie des SWR Symphonieorchesters am gleichen Tag um 18 Uhr im Rokokotheater musste der Dirigent Bernard Labadie absagen. „Dankenswerterweise übernimmt der Alte-Musik-Spezialist Reinhard Goebel die Leitung des Konzertes mit nahezu unverändertem Programm“, vermeldet das Festspiel-Team.

Karten für Veranstaltungen der SWR Festspiele gibt es im SZ-Kundenforum am Schlossplatz in Schwetzingen, Bestellungen sind per E-Mail an swrclassic@swrservice.de möglich und eine Hotline ist montags bis freitags, 10 bis 16 Uhr, unter der Nummer 07221/300100 geschaltet. zg/Bild: Silveri

Info: www.schwetzinger-swr-festspiele.de