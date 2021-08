Schwetzingen. Auf schöneres Wetter hofft die Jazzinitiative Schwetzingen für ihre Schlossplatzmusik an diesem Freitag, 20. August, von 19 bis 21 Uhr vor dem Palais Hirsch. Dieses Mal kommt Thomas Winds „Orgelinferno“ mit dem speziellem Gast, Saxofonist Matthias Dörsam. Das Repertoire enthält Blues, Funk und Jazztitel wie „Mr Magic“, „Flamingo“ oder das Charles-Mingus-Stück „Better get Hit in Your Soul“. Der Eintritt ist frei. zg

