Konzerte in der Wollfabrik

Die Wollfabrik in Schwetzingen hebt wieder den Bühnenvorhang! Bereits an diesem Freitag, 28. Oktober, heizen „Me and the Heat“ ein. Die Party mit großer Besetzung startet um 20 Uhr, Einlass ist um 19 Uhr. Es gibt noch Karten, etwa im SZ-Kundenforum in der Carl-Theodor-Straße 2 im Vorverkauf für 23 Euro und an der Abendkasse für 28 Euro.

Depeche-Mode-Fans dürfen sich am Samstag, 29. Oktober, schon mal auf die geplante Tournee der Briten einstimmen mit „Depeche Reload“, einer fabelhaften Tributeband, die schon ein paar Mal in Schwetzingen zu Gast war. „Depeche Reload“ spielt sich von Hit zu Hit durch die mittlerweile 40-jährige Musikgeschichte ihrer Vorbilder. Dabei verzichten die Hessen bewusst auf technische Effekte wie Loops und spielen alles live. In der Wollfabrik werden Superhits wie „Never let me down“, „Everything Counts“, „Enjoy The Silence“, „Personal Jesus“ und „Wrong“ zu hören sein. Karten kosten im Vorverkauf 26 Euro, an der Abendkasse 32 Euro. kaba