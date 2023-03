Kooperation zweier Pflegedienste in Heidelberg und Schwetzingen

Schwetzingen/Heidelberg. Davon haben beide Seiten profitiert: Seit nunmehr rund zwei Jahren führen die Akademie für Gesundheitsberufe des Universitätsklinikums Heidelberg und die Pflegedienst Schwesterliebe Schwetzingen GmbH eine erfolgreiche Kooperation. Ziel der Zusammenarbeit sind Ausbildungseinsätze von Azubis des Universitätsklinikums und der Evangelischen Stadtmission Heidelberg im ambulanten Pflegedienst vor Ort.

„Wir sind sehr froh, mit dem Pflegedienst Schwesterliebe Schwetzingen zu kooperieren“, betont Akademieleiter Frank Stawinski. „Wir sind verpflichtet, Auszubildende der Krankenhäuser und Pflegeheime im ambulanten Pflegedienst einzusetzen. Ambulante Pflege hat einen hohen Stellenwert für unsere Gesellschaft. Die Arbeit dort sollen und müssen unsere Auszubildenden kennenlernen. Der Einsatz beim Pflegedienst Schwesterliebe ist daher eine große Bereicherung für unsere Auszubildenden. Die enge Betreuung durch Praxisanleiterinnen der Schwesterliebe bietet unseren Azubis die Möglichkeit, sich umfangreiche Erfahrungen in der ambulanten Pflege anzueignen und diese als möglichen Arbeitsplatz nach der Ausbildung beurteilen zu können“, betont Stawinski.

Blick in die Praxis

Während ihrer Zeit beim Pflegedienst werden die Auszubildenden von erfahrenen Mitarbeitern begleitet. Zusätzlich zur pflegerischen Versorgung erhalten sie auch Einblicke in die Administration eines Pflegedienstes. Vorteilhaft hierbei ist, dass vorhandene Theoriekenntnisse wie Leistungsgruppen, Pflegeversicherung und andere Dinge in die Praxis übertragen werden. „Wir legen sehr großen Wert auf Qualität bei der Ausübung unserer Tätigkeit. Und genau diesen Qualitätsmaßstab übertragen wir auch auf die Betreuung der Auszubildenden“, hebt Geschäftsführerin Ganimet Izci hervor: „Durch unser Engagement haben wir vielen angehenden Pflegern relevante Praxisinhalte vermitteln können. Uns liegt die Ausbildung von jungen Fachkräften sehr am Herzen. Daher bauen wir weiterhin auf diese Kooperation auf und freuen uns, unseren Beitrag für eine optimale Ausbildung zu leisten“, sagt Izci.

Die Akademie für Gesundheitsberufe (AfG) ist die Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtung des Universitätsklinikums Heidelberg (UKHD) und der Evangelischen Stadtmission Heidelberg. Sie zählt zu den größten Ausbildungsstätten für Gesundheitsberufe in Deutschland. Als Bildungseinrichtung mit hervorragendem Ruf verfolgt die Akademie für Gesundheitsberufe seit mehr als 15 Jahren den Auftrag, berufliche Bildung zu fördern und weiterzuentwickeln.

Der ambulante Pflegedienst Schwesterliebe aus Schwetzingen setzt mit seinem Angebot in der Betreuung und Beratung von Pflegebedürftigen auf hohe Qualität in der Pflege. Mit ihrer Erfahrung aus zwei Jahrzehnten im Bereich der Alten- und Krankenpflege, kennen die Inhaber vielfältige und zum Teil komplexe medizinische Ansprüche und weisen die notwendigen Kompetenzen auf, um ihren Anspruch – Qualität in der Pflege – zu gewährleisten.

Mit ihrem Sitz in Schwetzingen betreut der Pflegedienst hilfsbedürftige Menschen in den Kommunen Schwetzingen, Oftersheim, Plankstadt und Ketsch.