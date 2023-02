Kopien und Kopierer

Obwohl seit vielen Jahren vom papierlosen Büro gesprochen wird, begegnet man überall Druckern und hochmodernen Kopiergeräten. Es wird gnadenlos gedruckt und kopiert – inklusive großem Papierverbrauch. Kopien und Fälschungen sind seit jeher auch ein Feld künstlerisch-krimineller Betätigung. Schon die alten Meister wurden mit und ohne ihr Wissen in großer Zahl kopiert. Reichlich Gewinne sprudeln auch bei der „Gestaltung“ von Urkunden, Pässen und anderen Dokumenten. Deshalb steht im hochpreisigen Markt den Fälschern eine Vielzahl von Experten gegenüber. Gute Fälscher arbeiten im Verborgenen und brauchen rundum Geschick und Detailwissen. Das fängt bei der Papierbeschaffenheit und den im Original verwendeten Farben an und geht mit der Rahmung und dem „gemachtem“ Zustand der Bilder weiter. Künstlerisch sind Fälscher oft so gut, dass sie darauf achten müssen, in Details nicht „besser“ als das Original zu sein.

Die meisten Fälscher – und Fälschungen – bleiben unerkannt. Wenn Fälscher auffliegen, ist das oft spektakulär, wie bei Konrad Kujau mit seinen Hitler-Tagebüchern. Die Riesenblamage für den „Stern“-Journalismus wurde dann auch sehr erfolgreich verfilmt. Ein Schwergewicht im Kunstbetrieb war Wolfgang Beltracchi. Seine von ihm „geschaffenen“ Bilder anderer Künstler wurden für Millionen verkauft. Die Fälschungen wurden nicht einmal durch Kunstexperten entdeckt, sondern durch Chemiker: eine Farbzusammensetzung, die es zur Zeit eines der gefälschten Künstler noch nicht gab. Beide Fälscher bekamen kürzere Gefängnisstrafen. Danach malten sie „echte“ Kujaus und Beltracchis. Wobei Beltracchis Werke, die auch Porträts von Berühmtheiten umfassen, inzwischen im oberen fünfstelligen Bereich liegen. Mit seinem erfahrenen Blick auf den Kunstmarkt sagt er, dass so viele angebliche Originale wie sie von Galerien und Beratern hochpreisig bei sehr wohlhabenden Menschen platziert werden, von einzelnen Künstlern gar nicht hergestellt werden könnten. Vieles an Fälschungen – auch von ihm – sei noch unentdeckt. Manchen ist das aber gar nicht peinlich: Donald Trump behauptet, er besitze einen Renoir aus dem Jahr 1881. Als das Art Institute of Chicago nachgewiesen hat, dass sich das Original in seinem Museum befindet, bestritt er das einfach. Eben typisch „Trump-Fake“.