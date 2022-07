Kostenlos zu Musik im Park

Mehr als 50 Kurpfälzer können sich jetzt so richtig freuen, denn sie dürfen kostenlos zu einem der insgesamt sieben Konzerte der Open-Air-Reihe Musik im Park im Schwetzinger Schlossgarten gehen und sparen sich so ihr Eintrittsgeld zwischen 45 und 75 Euro. Die Stadtwerke Schwetzingen und die Schwetzinger Zeitung hatten eine Verlosung ausgeschrieben und mehr als 500 Einsendungen registriert. Jetzt wurden im neuen Kundenzentrum der Stadtwerke in der Scheffelstraße die Gewinner gezogen.

Prokurist Ronny Weber freute sich über die große Zahl an Teilnehmern: „Für uns ist es wichtig, dass unsere Kunden so mit etwas Glück die Chance haben, gratis bei Musik im Park dabei zu sein.“ SZ-Geschäftsführer Jürgen Gruler sagt, dass das gerade in schwierigen Zeiten wie diesen eine schöne Entlastung für den Geldbeutel der Gewinner ist.

Gewonnen haben je zwei Tickets für Toto (Donnerstag, 28. Juli): Sencan Arda, Schwetzingen, Petra Koloska, Oftersheim, Christian Berlinghof, Hockenheim; für Sarah Connor (Samstag, 30. Juli): Erika Barthelmess, Oftersheim, Christa Ulmer, Neulußheim, Birgit Wirth, Brühl; für Brad Paisley (Sonntag, 31. Juli): Thomas Emmert, Schwetzingen, Thomas Krockenberger, Schwetzingen, Udo Hoffmann, Hockenheim; für Zaz (Dienstag, 2. August): Giuseppina Reichert, Hockenheim, Monika Kradi, Reilingen, Jan Krempl, Schwetzingen; Max Giesinger (Donnerstag, 4. August): Kurt Keller, Oftersheim, Norbert Mutterer, Ketsch, Oskar Sessler, Plankstadt; für Kool & the Gang (Freitag, 5. August): Cornelia Haeusermann, Schwetzingen, Inge Maier, Plankstadt, Hans Schreiner, Oftersheim; für Wincent Weiss (Samstag, 6. August): Louis Lecher, Schwetzingen, Manfred Fürstenberger, Oftersheim, und Dennis Göttel, Reilingen. jüg

Info: Die Gewinnertickets können ab Donnerstag, 21. Juli, im Kundenforum unserer Zeitung am Schlossplatz abgeholt werden. Geöffnet ist Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 17 Uhr. Dort gibt’s auch für alle Konzerte Karten zu kaufen.