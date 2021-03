Schwetzingen. Die Landtagswahlen in Baden-Württemberg stehen am Sonntag, 14. März 2021. an. Um auch in Corona-Zeiten das Wählen im Wahllokal so sicher wie irgend möglich zu machen, bietet das Wahlamt der Stadt Schwetzingen allen städtischen und allen freiwilligen Wahlhelfenden an den zwei Tagen vor der Landtagswahl die Möglichkeit, einen kostenlosen Corona-Schnelltest zu machen. Die Tests finden durch Mitglieder des DRK Ortsverbandes Schwetzingen im Josefshaus statt.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Schwetzinger Zeitung Mehr erfahren