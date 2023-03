Kostenlose Wohnberatung in Schwetzingen

Schwetzingen. Die nächste kostenlose Wohnberatung findet am Mittwoch, 15. März, im Generationenbüro am Schlossplatz 4 in Schwetzingen statt. Von 9.30 bis 10.30 Uhr werden Mieter, Vermieter und Hausbesitzer beraten, wie man altersgerecht umbauen kann und wo es Zuschüsse gibt.

Die Vermeidung von Barrieren, der Komfort, die Bequemlichkeit und die Nutzungsbedürfnisse stehen dabei im Vordergrund. Die Maßnahmen können sich auf den Einbau von Treppenliften und barrierefreien Bädern beziehen oder auch auf die Änderung von Grundrissen. Anmeldung per E-Mail an generationenbuero@schwetzingen.de oder unter Telefon 06202/8 74 92 oder -493.