Kostenloses Onlineseminar zur Selbstvermarktung

Region. Die Agentur für Arbeit bietet am Donnerstag, 10. Juni, von 14.30 bis 16 Uhr einem Onlinevortrag an. Darin geht es um das Thema Selbstvermarktung im Internet: Wie helfen die Plattformen Xing, LinkedIn, Facebook und Co. bei einem beruflichen Erfolg oder Wiedereinstieg? Petra Bölle von der Arbeitsagentur beantwortet vorab Fragen unter der Nummer 06221/52 42 20. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist per E-Mail an heidelberg.bca@arbeitsagentur.de erforderlich und noch bis kommenden Dienstag, 8. Juni, möglich.

