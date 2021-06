Kostenloses Schreib- und Bastelmaterial für Kinder in Schwetzingen

Schwetzingen. Der Grüne Schreibtisch, den der Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen eingerichtet hat, wird an diesem Mittwoch, 16. Juni, von 15 bis 16 Uhr in der Einfahrt der Arbeiterwohlfahrt Schwetzingen, Hebelstraße 6, aufgestellt. Für Kinder steht dort kostenloses Schreib-, Mal- und Bastelmaterial aus Spenden zum Abholen bereit. Alle sind willkommen. Weitere Termine sind der 7. und 21. Juli. Ab August findet der Grüne Schreibtisch dann immer am ersten Mittwoch eines Monats statt; Uhrzeit und Ort bleiben gleich.

