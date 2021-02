Die großen Fasnachtsfeiern müssen 2021 ausfallen. Für viele Menschen in der Region – gerade für die Karnevalsvereine – ist das schlimm. Ein Stück Tradition kann nicht gelebt werden.

In der Zeitung möchten wir daher Fasnacht nicht ganz unter den Tisch fallen lassen. Schicken Sie uns Fotos in Verkleidung – entweder „frisch gemacht“ oder aus den Vorjahren, gern auch aus Kindertagen. Schreiben Sie dazu, wer und was genau auf dem Bild zu sehen ist – Vor- und Zuname, Wohnort, wann das Foto entstand, Kostümbezeichnung, vielleicht noch eine schöne Erinnerung dazu. Wir zeigen Bilder in der gedruckten Zeitung, auf unserer Internetseite und in den sozialen Netzwerken – hierfür sollte das Einverständnis der Abgebildeten mit Einsendung der Fotos vorliegen.

Beiträge einsenden

Jedes Jahr bauen die Karnevalsvereine der Region tolle Wagen für die Umzüge. Auch das funktioniert in diesem Jahr nicht – oder doch? Wie wär’s mit einem Fasnachtszug mit Fahrzeugen aus Lego-Steinen? Die fahren dann in der Zeitung und auf der Online- sowie Social-Media-Kanälen. Eine schöne Werbung für alle Vereine, die mitmachen möchten. Kontaktdaten zu den Vereinen, die Wagen bauen und uns Fotos davon senden, veröffentlichen wir gern mit. Die Redaktion freut sich über Foto-Einsendungen von Fasnachtskostümbildern aus allen möglichen Epochen von den Lesern sowie kreative Wagenbauer. Die Bilder sollten bis Mittwoch, 10. Februar, an sz-redaktion@schwetzinger-zeitung.de, Betreff: „Fasnacht mal anders“ geschickt werden. Wer möchte, kann sie natürlich auch per Post an die Redaktion, Carl-Theodor-Straße 2, 68723 Schwetzingen schicken.

Die Mühen sollen nicht umsonst sein: Unter jeweils allen Einsendungen verlosen wir Kurpälzer Produkte, der einmaligen Marke, die es nur bei der Schwetzinger Zeitung und in deren Kundenforum am Schlossplatz gibt. kaba