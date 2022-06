Über das Wetter kann man sich ja immer unterhalten. Früher, da hat man sich seine Wettervorhersagen aus der Zeitung und aus dem Fernsehen geholt oder einfach aus dem Fenster geschaut. Längst gibt es ja Wetter-Apps und Wetter-Homepages, die einem vermeintlich verlässlich sogar für den Ort genau die Prognosen liefern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Doch Pustekuchen. Wenn es nach diesen Vorhersagen und denen der diversen Warn-Apps geht, hätten wir in den vergangenen Monaten schon so manchen Starkregen und so manches Unwetter gehabt – passiert ist aber glücklicherweise nichts oder wenig. Da wurde beispielsweise vorsorglich ein Spendenlauf der Kindergärten wegen Unwetterwarnung abgesagt – es kam kein Tropfen.

Ich erinnere mich an den Kollegen, der kürzlich mit einem Kumpel ins Allgäu wollte. Der hatte aber wegen der – laut seiner App – drohenden schweren Gewitter Bedenken. So fuhr der Kollege alleine und hatte zwei schöne Tage, ohne Regen. Es werden Ausflüge oder Hundespaziergänge verlegt, weil die Welt untergehen soll. Oder noch lustiger ist es, wenn in der Familie jeder auf eine andere App zugreift, von denen jede etwas anderes vorhersagt. Wir nehmen dann immer die mit dem besten Wetter. Und dann gibt es noch die Spezialisten, die auf die besten Homepages zurückgreifen, auf die angeblich Landwirte, städtische Bauhöfe, die Luftfahrt oder sonst wer bauen.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Verbraucher Per App zur günstigsten Tankstelle Mehr erfahren Giffey-Telefonat «Deep Fake»: Wenn man den eigenen Augen nicht trauen kann Mehr erfahren

Da fallen mir ein paar alte Bauernregeln ein: Kräht der Hahn hoch auf dem Mist, ändert sich’s Wetter oder es bleibt wie’s ist. Wenn’s an Silvester stürmt und schneit, ist’s bis Neujahr nicht mehr weit. Oder: Rieselt nur ein kurzer Schauer, ist der Regen nicht von Dauer.